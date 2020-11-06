Владислав КОЧЕРГИН: «Стыдно перед болельщиками, тренерским штабом»

Хавбек «Зари» - о поединке против АЕКа

  • 06.11.2020 00:38
  • 296 просмотров
  • 3 комментария
Владислав КОЧЕРГИН: «Стыдно перед болельщиками, тренерским штабом»
© ФК Заря. Владислав Кочергин

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин прокомментировал разгромное поражение 1:4 от АЕКа в третьем туре Лиги Европы:

«Нет слов. После таких игр не хочется ни о чем говорить.

У них момент – и сразу гол. У нас 5 моментов – и ни одного гола. В этом и разница. У нас были моменты. Надо их использовать, реализация хромает.

План на игру был выиграть. Мы не сумели этого сделать. Стыдно перед болельщиками, тренерским штабом».

Напомним, единственный гол «Зари» в этом матче забил именно Кочергин на 81-й минуте.

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Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    Sunrise
    online
      Sunrise, 06.11.2020 01:00
    +3
    alekos59, 06.11.2020 00:47
    Игрочило, твою мать, форвард.... Валите из Запора!
    Он не форвард, и сегодня к нему ещё меньше всего претензий.
    Ссылка
    Fan
    online
      Fan, 06.11.2020 00:53
    0
    alekos59, 06.11.2020 00:47
    Игрочило, твою мать, форвард.... Валите из Запора!
    Запор позорят наркоманы ,а не Заря
    Ссылка
    alekos59
      alekos59, 06.11.2020 00:47
    -3
    Игрочило, твою мать, форвард.... Валите из Запора!
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 06.11.2020 01:00
    +3
    alekos59, 06.11.2020 00:47
    Игрочило, твою мать, форвард.... Валите из Запора!
    Он не форвард, и сегодня к нему ещё меньше всего претензий.
    Ссылка
    Fan
    online
      Fan, 06.11.2020 00:53
    0
    alekos59, 06.11.2020 00:47
    Игрочило, твою мать, форвард.... Валите из Запора!
    Запор позорят наркоманы ,а не Заря
    Ссылка
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