Владислав КОЧЕРГИН: «Стыдно перед болельщиками, тренерским штабом»

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин прокомментировал разгромное поражение 1:4 от АЕКа в третьем туре Лиги Европы:

«Нет слов. После таких игр не хочется ни о чем говорить.

У них момент – и сразу гол. У нас 5 моментов – и ни одного гола. В этом и разница. У нас были моменты. Надо их использовать, реализация хромает.

План на игру был выиграть. Мы не сумели этого сделать. Стыдно перед болельщиками, тренерским штабом».

Напомним, единственный гол «Зари» в этом матче забил именно Кочергин на 81-й минуте.