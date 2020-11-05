ВИДЕО. Гол престижа. Заря и АЕК обменялись забитыми мячами в концовке игры

Сегодня, 5 ноября, в матче 3-го тура Лиги Европы луганская «Заря» принимает греческий АЕК.
Команды обменялись забитыми мячами в концовке игры. Владислав Кочергин подсластил горькую пилюлю для болельщиков луганчан. Но сразу же хозяева поля пропустили 4-й мяч.
ГОЛ! 1:3. Владислав Кочергин, 81 мин.
ГОЛ! 1:4. Марко Ливайя, 82 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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