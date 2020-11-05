Сегодня, 5 ноября «Бенфика в третьем туре Лиги Европы сумела совершить камбэк в матче с «Рейнджерс» и сыграла вничью 3:3. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Альфредо Морелос (Глазго Рейнджерс).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Глен Камара (Глазго Рейнджерс).
|24'
|ГОЛ ! Автогол забил Диогу Гонсалвеш (Глазго Рейнджерс).
|19'
|Николас Отаменди (Бенфика) получает красную карточку.
|2'
|ГОЛ ! Автогол забил Коннор Голдсан (Бенфика).
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Источник — Sport.ua
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