Бенфика
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Глазго Рейнджерс
05.11.2020 19:55   ТВ-трансляция: 

Бенфика - Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Орлы стремятся к идеальному результату в квартете D

  • 05.11.2020 10:10
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Бенфика - Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© ФК Рейнджерс

Одно из самых интересных противостояний в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы состоится на арене «Эштадиу да Луж», где местная «Бенфика» примет шотландский «Рейнджерс».  Оба коллектива претендуют на первое место в квартете D и потому грядущие очные встречи будут невероятно важны.

«Бенфика»

Подопечные Жоржи Жезуша подходят к данному матчу в хорошей форме, но не с самым лучшим настроем, а все из-за прерванного на выходных стрика побед. Напомним, что «орлы» имели в активе семь побед кряду во всех турнирах, однако «Боавишта» в чемпионате Португалии смогла устроить настоящую сенсацию и разгромила «красных» с результатом 3:0. Такой удар может либо разозлить португальцев, которые станут сверхмотивированными, либо ударить по самолюбию и мы увидим не самых собранных футболистов, которые не смогут дать бой. Мы считаем, что данному коллективу подходит первый вариант, так что ожидаем очень злую «Бенфику».

«Орлы» в нынешней еврокубковой кампании демонстрируют неплохую игру, единственный серьезный провал случился в матче против команды «ПАОК», когда подопечные Жоржи Жезуша не смогли пройти греков в квалификационном раунде Лиги чемпионов, проиграв своим соперникам с результатом 2:1.

«Рейнджерс»

В нынешнем сезоне «плюшевые мишки» показывают лучшую игру за последние несколько лет. Стивен Джеррард продолжает развивать коллектив и старается достигнуть максимальных результатов. Возможно, что именно в текущем сезоне у «светло-синих» получится прервать гегемонию «Селтика» в чемпионате Шотландии, так как на данный момент разрыв между командами составляет девять очков не в пользу «зелено-белых». В рамках Лиги Европы у «джерс» тоже все складывается неплохо, команда смогла переиграть своих соперников, не пропустив на данный момент ни единого мяча. Более того, команда не пропускает уже шесть матчей кряду.

Отдельно следует отметить беспроигрышную серию «Рейнджерс», которая длится семнадцать матчей кряду. Хотя большинство игр были сыгранны в рамках внутреннего и далеко не самого сильного чемпионата, все же, такая стабильность говорит о грамотной тренерской работе Стивена Джеррарда, ведь даже такой гегемон как «ПСЖ» уже умудрился ни единожды потерпеть поражение в нынешнем сезоне в Лиге 1.

Личные встречи команд

Команды впервые в истории сойдутся в очном противостоянии.

Предполагаемые составы команд

«Бенфика»: Влаходимос, Гонсалвеш, Отаменди, Вертонген, Таварес, Педриньо, Пицци, Вайгль, Эвертон, Нуньез, Сеферович.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньер, Голдсон, Балогун, Баришич, Арфилд, Дэвис, Камара, Хаджи, Кент, Морелос.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что доминировать по ходу этой встречи будут футболисты «Бенфики», но игра для них вряд ли будет легкой, стоит ожидать плотной защитной игры от гостей. В прошлый раз, когда «Рейнджерс» играл против солидной атаки, то он закрывался и старался сражаться от обороны, правда, тогда шотландцы проиграли «Байеру» с результатом 1:0. Наша ставка на данный матч – тотал меньше 3.0 с коэффициентом 1.59 по линии FavBet.
 

 

5 ноября, четверг

«Бенфика» - «Рейнджерс»
Лиссабон. «Эштадиу да Луж». Начало - 19:55
Прямая трансляция на Футбол 1
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Андрей Лямзин, Sport.ua

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