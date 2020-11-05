ВИДЕО. Снова забыли выйти из раздевалки? Заря опять пропустила быстрый гол

Сегодня, 5 ноября, в матче 3-го тура Лиги Европы луганская «Заря» принимает греческий АЕК.
АЕК открыл счет на 6-й минуте. «Заря» опять пропустила быстрый гол. В предыдущий раз Виктор Скрипник отмечал, что команда забыла выйти из раздевалки.
ГОЛ! 0:1. Муамер Танкович, 6 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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