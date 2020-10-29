Виктор СКРИПНИК: «Заря на старте матча осталась в раздевалке»

«Заря» проиграла «Браге» 1:2 в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Встречу прокомментировал наставник команды Виктор Скрипник.

«Мы проиграли очень хорошей команде, которая техничная, сыгранная. Очень жаль, что в первую 5-минутку мы остались в раздевалке, а не вышли на поле. И результат - наш максимум. То, что проходит в УПЛ, в еврокубках не работает. И мы наиграли на голы, но не использовали свои шансы. И все же ругать свою команду не могу, было желание. Однако качество у соперника было выше, чем у нас».

«Единственный камень в наш огород - включились после 0:2, а не на старте. А когда время уходило, то вера пропадала. Гол в компенсированное время - витаминка, а не таблетка».

«Если брать в общем, то мы где-то уступаем «Браге», - сказал Скрипник в комментарии Футбол 1.