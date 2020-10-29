Виктор СКРИПНИК: «Заря на старте матча осталась в раздевалке»

Экспресс-комментарий наставника после матча Лиги Европы

  • 29.10.2020 22:30
  • 1977 просмотров
  • 5 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Заря на старте матча осталась в раздевалке»
© zarya-lugansk.com

«Заря» проиграла «Браге» 1:2 в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Встречу прокомментировал наставник команды Виктор Скрипник.

«Мы проиграли очень хорошей команде, которая техничная, сыгранная. Очень жаль, что в первую 5-минутку мы остались в раздевалке, а не вышли на поле. И результат - наш максимум. То, что проходит в УПЛ, в еврокубках не работает. И мы наиграли на голы, но не использовали свои шансы. И все же ругать свою команду не могу, было желание. Однако качество у соперника было выше, чем у нас».

«Единственный камень в наш огород - включились после 0:2, а не на старте. А когда время уходило, то вера пропадала. Гол в компенсированное время - витаминка, а не таблетка».

«Если брать в общем, то мы где-то уступаем «Браге», - сказал Скрипник в комментарии Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Saar
      Saar, 29.10.2020 23:24
    0
    ....в роздягальні на старті матчу першого поєдинку. Так вірніше.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 22:50
    +1
    Это да, ещё очень обидно, что судья побоялся поставить чистый пенальти, тогда бы Заря точно дожала.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 29.10.2020 22:45
    0
    sidor zalcman, 29.10.2020 22:43
    Так вроде бы со старта Заря атаковала. А потом один выпад, подача и гол...
    Проспали Чапаева!
    Смотрим:
    4 мин. ГОЛ! 0:1! Эстаю сделал рывок по правому флангу и сделал прострел в центр штрафной, а сыгравший на опережение Паулинью отправил мяч в ворота!
    3 мин. Защитник Браги заблокировал удар Кочергина из левого угла штрафной!
    2 мин. Луганчане контролируют мяч.
    МАТЧ НАЧАЛСЯ!
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 29.10.2020 22:43
    0
    Так вроде бы со старта Заря атаковала. А потом один выпад, подача и гол...
    Проспали Чапаева!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 29.10.2020 22:39
    0
    100% Сонные по полю ходили. Удивительно как в таком ответственном матче, в самом его начале, когда ещё сил полно, Хомчановский без единой помехи дал подать в штрафную, а Вернидуб тупо взглядом провожал типа, забивавшего гол...
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 22:50
    +1
    Это да, ещё очень обидно, что судья побоялся поставить чистый пенальти, тогда бы Заря точно дожала.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 29.10.2020 23:24
    0
    ....в роздягальні на старті матчу першого поєдинку. Так вірніше.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 29.10.2020 22:45
    0
    sidor zalcman, 29.10.2020 22:43
    Так вроде бы со старта Заря атаковала. А потом один выпад, подача и гол...
    Проспали Чапаева!
    Смотрим:
    4 мин. ГОЛ! 0:1! Эстаю сделал рывок по правому флангу и сделал прострел в центр штрафной, а сыгравший на опережение Паулинью отправил мяч в ворота!
    3 мин. Защитник Браги заблокировал удар Кочергина из левого угла штрафной!
    2 мин. Луганчане контролируют мяч.
    МАТЧ НАЧАЛСЯ!
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 29.10.2020 22:43
    0
    Так вроде бы со старта Заря атаковала. А потом один выпад, подача и гол...
    Проспали Чапаева!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 29.10.2020 22:39
    0
    100% Сонные по полю ходили. Удивительно как в таком ответственном матче, в самом его начале, когда ещё сил полно, Хомчановский без единой помехи дал подать в штрафную, а Вернидуб тупо взглядом провожал типа, забивавшего гол...
    Ссылка
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