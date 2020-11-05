Обращение Президента УЕФА: давайте не наказывать за случайную игру рукой!

Президент УЕФА Александр Чеферин предложил изменить правила футбола, касающиеся игры рукой. Он отправил обращение к президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором написал:

«Попытка четко описать, какое обращение с мячом является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, встреченных футбольной общественностью с разочарованием. Дух игры должен сохраняться все время, поэтому я считаю, что возвращение к предыдущей формулировке, возможно, пересмотренной и дополненной положением, которое не позволяет забивать голы любой частью руки, следует принять во внимание.

Нередко случается так, что мяч случайно попадает в руки игрокам. Таких ситуаций невозможно избежать, и они не должны наказываться. Это позволит избежать постоянного разбития игры на фрагменты, а опасные ситуации смогут решать исход матчей.

Если первоначальный смысл этой поправки заключался в том, чтобы избежать гола рукой, то дополнение выходит далеко за рамки логического обоснования. Оно приводит к отмене голов в ситуациях, когда мяч мог попасть в игрока без какого-либо намерения последнего, даже если рука находилась в естественном положении и рикошет не оказал существенного влияния на гол».

Правила игры рукой были изменены в марте 2019 года на ежегодном заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) и вступили в силу с сезона 2020/21. Чеферин хочет, чтобы на заседании IFAB в начале 2021 года они были пересмотрены.