Обращение Президента УЕФА: давайте не наказывать за случайную игру рукой!

Правила игры рукой были изменены в марте 2019 года на заседании IFAB

  • 05.11.2020 21:35
  • 483 просмотра
  • 2 комментария
Обращение Президента УЕФА: давайте не наказывать за случайную игру рукой!
© IFAB

Президент УЕФА Александр Чеферин предложил изменить правила футбола, касающиеся игры рукой. Он отправил обращение к президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором написал:

«Попытка четко описать, какое обращение с мячом является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, встреченных футбольной общественностью с разочарованием. Дух игры должен сохраняться все время, поэтому я считаю, что возвращение к предыдущей формулировке, возможно, пересмотренной и дополненной положением, которое не позволяет забивать голы любой частью руки, следует принять во внимание.

Нередко случается так, что мяч случайно попадает в руки игрокам. Таких ситуаций невозможно избежать, и они не должны наказываться. Это позволит избежать постоянного разбития игры на фрагменты, а опасные ситуации смогут решать исход матчей.

Если первоначальный смысл этой поправки заключался в том, чтобы избежать гола рукой, то дополнение выходит далеко за рамки логического обоснования. Оно приводит к отмене голов в ситуациях, когда мяч мог попасть в игрока без какого-либо намерения последнего, даже если рука находилась в естественном положении и рикошет не оказал существенного влияния на гол».

Правила игры рукой были изменены в марте 2019 года на ежегодном заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) и вступили в силу с сезона 2020/21. Чеферин хочет, чтобы на заседании IFAB в начале 2021 года они были пересмотрены.

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Источник — AP News

(3 голоса)

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Комментарии
    Miroslav Shcherbina
    online
      Miroslav Shcherbina, 05.11.2020 21:45
    0
    я еще такого не видел, чтобы рикошет (!) от руки "не оказывал существенного влияния на гол". Может и бывает такое, но не видел.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.11.2020 21:43
    +1
    Ой бардак будет сели каждый рефери будет на своё усмотрение думать была рука и умышленная ли
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.11.2020 21:43
    +1
    Ой бардак будет сели каждый рефери будет на своё усмотрение думать была рука и умышленная ли
    Ссылка
    Miroslav Shcherbina
    online
      Miroslav Shcherbina, 05.11.2020 21:45
    0
    я еще такого не видел, чтобы рикошет (!) от руки "не оказывал существенного влияния на гол". Может и бывает такое, но не видел.
    Ссылка
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