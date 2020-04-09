Что изменилось? Внесены некоторые поправки в правила футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение внести изменения в правила мирового футбола.
14-страничный документ опубликован на сайте организации. Поправки должны вступить в силу с начала сезона 2020/21. Основные изменения касаются игры рукой и порядка определения офсайда.
Основные изменения в правилах футбола:
- Если мяч попал в руку не ниже линии подмышки, то это трактуется как игра плечом и не является нарушением правил.
- Случайное попадание мяча в руку игрока атаки считается нарушением, только если происходит перед голом или голевым моментом.
- Если игрок защиты умышленно сыграет рукой, а мяч отлетит к футболисту нападения, тот не будет считаться в офсайде.
- Видеоассистенты рефери (VAR) могут только давать главному судье советы, а окончательный вердикт остается за ним.
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Источник — IFAB
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