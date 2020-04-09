Что изменилось? Внесены некоторые поправки в правила футбола

Основные изменения касаются игры рукой и порядка определения офсайда

  • 09.04.2020 13:34
  • 928 просмотров
  • 2 комментария
Что изменилось? Внесены некоторые поправки в правила футбола
© IFAB

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение внести изменения в правила мирового футбола.

14-страничный документ опубликован на сайте организации. Поправки должны вступить в силу с начала сезона 2020/21. Основные изменения касаются игры рукой и порядка определения офсайда.

Основные изменения в правилах футбола:

  • Если мяч попал в руку не ниже линии подмышки, то это трактуется как игра плечом и не является нарушением правил. 
  • Случайное попадание мяча в руку игрока атаки считается нарушением, только если происходит перед голом или голевым моментом.
  • Если игрок защиты умышленно сыграет рукой, а мяч отлетит к футболисту нападения, тот не будет считаться в офсайде.
  • Видеоассистенты рефери (VAR) могут только давать главному судье советы, а окончательный вердикт остается за ним.

Документ: изменения в правилах футбола на сезон 2020/21

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Источник — IFAB

(5 голосов)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 09.04.2020 14:28
    0
    Почти всё так, и давно пора. Сколько пеналей из-за выше подмышки назначили! Капец...
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 09.04.2020 14:07
    +1
    Так можна уже играть и причём как головой?
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 09.04.2020 14:07
    +1
    Так можна уже играть и причём как головой?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 09.04.2020 14:28
    0
    Почти всё так, и давно пора. Сколько пеналей из-за выше подмышки назначили! Капец...
    Ссылка
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