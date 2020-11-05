Почеттино может возглавить Манчестер Юнайтед

Оле Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку

  • 05.11.2020 20:37
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Почеттино может возглавить Манчестер Юнайтед
© ФК Тоттенхэм. Маурисио Почеттино

В ближайшее время нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку. Его команда демонстрирует неудачные результаты на старте сезона, а вчера сенсационно проиграла «Истанбулу» 1:2 в третьем туре Лиги чемпионов.

Главным претендентом на замену Сульшеру является Маурисио Почеттино. Представители «Ман Юнайтед» уже связывались с аргентинским специалистом по поводу возможного сотрудничества.

Предыдущим местом работы Почеттино был «Тоттенхэм», откуда он был уволен в ноябре прошлого года. Ранее сообщалось о том, что в услугах Почеттино также заинтересован «Манчестер Сити».

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Источник — Manchester Evening News

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