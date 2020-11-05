Почеттино может возглавить Манчестер Юнайтед

В ближайшее время нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку. Его команда демонстрирует неудачные результаты на старте сезона, а вчера сенсационно проиграла «Истанбулу» 1:2 в третьем туре Лиги чемпионов.

Главным претендентом на замену Сульшеру является Маурисио Почеттино. Представители «Ман Юнайтед» уже связывались с аргентинским специалистом по поводу возможного сотрудничества.

Предыдущим местом работы Почеттино был «Тоттенхэм», откуда он был уволен в ноябре прошлого года. Ранее сообщалось о том, что в услугах Почеттино также заинтересован «Манчестер Сити».