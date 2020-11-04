Манчестер Юнайтед неожиданно проиграл в Турции

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Башакшехиру» со счетом 1:2. МЮ действовал частично резервным составом.
После трех туров МЮ лидирует с 6 очками, но ПСЖ позже сыграет с «Лейпцигом».
Группа H
Башакшехир - Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Ба, 13, Вишца, 40 - Марсьяль, 43
Башакшехир: Гунек, Рафаэль, Шкртел, Эпуряну, Мбомбо, Адексич, Кавечи (Понк, 90), Вишца, Озкан (Топал, 87), Турук, Ба (Гудбрандсен, 79)
МЮ: Хендерсон, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 76), Туанзабе (Мактоминей, 46), Магуайр, Шоу, Матич, ван де Бек (Погба, 61), Мата (Кавани, 61), Фернаншеш, Рэшфорд (Гринвуд, 78), Марсьяль
1. МЮ - 6
2. ПСЖ - 3
3. Лейпциг - 3
4. Башакшехир - 3
Источник — Sport.ua
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Ну и ВАР шикарный! Мультиком показали сверху что мяч не пересёк линию ворот. И никаких базаров.
Ну и ВАР шикарный! Мультиком показали сверху что мяч не пересёк линию ворот. И никаких базаров.
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