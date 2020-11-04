Истанбул Башакшехир
2 : 1
Ман Юнайтед
04.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед неожиданно проиграл в Турции

Команда Сульшера действовала частично резервным составом

  • 04.11.2020 21:51
  • 1458 просмотров
  • 6 комментариев
Манчестер Юнайтед неожиданно проиграл в Турции
© Skysports.com

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Башакшехиру» со счетом 1:2. МЮ действовал частично резервным составом.

После трех туров МЮ лидирует с 6 очками, но ПСЖ позже сыграет с «Лейпцигом».

Группа H

Башакшехир - Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Ба, 13, Вишца, 40 - Марсьяль, 43

Башакшехир: Гунек, Рафаэль, Шкртел, Эпуряну, Мбомбо, Адексич, Кавечи (Понк, 90), Вишца, Озкан (Топал, 87), Турук, Ба (Гудбрандсен, 79)

МЮ: Хендерсон, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 76), Туанзабе (Мактоминей, 46), Магуайр, Шоу, Матич, ван де Бек (Погба, 61), Мата (Кавани, 61), Фернаншеш, Рэшфорд (Гринвуд, 78), Марсьяль

1. МЮ - 6
2. ПСЖ - 3
3. Лейпциг - 3
4. Башакшехир - 3

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Український Крим
      Український Крим, 04.11.2020 22:01
    +2
    Башакшехир играл смело и отлично! Когда-то Фергюсон в раздевалке пиз.дил игроков бутсой, сейчас Сульшеру надо вспомнить этот метод, игроки МЮ заслужили
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 04.11.2020 22:00
    0
    Рахиты. Обыграли в Париже ПСЖ и разгромили РБ 5:0, а тут влетели... А как раз конкуренты турков обыграли.
    Ну и ВАР шикарный! Мультиком показали сверху что мяч не пересёк линию ворот. И никаких базаров.
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 04.11.2020 21:55
    +1
    Эхх, МЮ, думал, после Арсенала будете рвать и метать, а вы взяли, и проиграли. И экспресс запороли) Уже не привыкать хех
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 04.11.2020 21:54
    0
    Ту респект
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 04.11.2020 21:54
    -3
    Ожидаемо. Я даже с тотальчика одного кешаут снял, прочухал шо эти ишаки энглицкие не выиграют
    Ссылка
    Saar
      Saar, 04.11.2020 21:53
    +1
    "Неожіжанно".....
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 04.11.2020 22:01
    +2
    Башакшехир играл смело и отлично! Когда-то Фергюсон в раздевалке пиз.дил игроков бутсой, сейчас Сульшеру надо вспомнить этот метод, игроки МЮ заслужили
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 04.11.2020 21:55
    +1
    Эхх, МЮ, думал, после Арсенала будете рвать и метать, а вы взяли, и проиграли. И экспресс запороли) Уже не привыкать хех
    Ссылка
    Saar
      Saar, 04.11.2020 21:53
    +1
    "Неожіжанно".....
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 04.11.2020 22:00
    0
    Рахиты. Обыграли в Париже ПСЖ и разгромили РБ 5:0, а тут влетели... А как раз конкуренты турков обыграли.
    Ну и ВАР шикарный! Мультиком показали сверху что мяч не пересёк линию ворот. И никаких базаров.
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 04.11.2020 21:54
    0
    Ту респект
    Ссылка
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