Башакшехир - Манчестер Юнайтед - 2:1. Видео голов и обзор матча

«Башакшехир» в матче 3-го тура Лиги чемпионов на своем поле неожиданно обыграл «Манчестер Юнайтед».
События матча
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Ман Юнайтед).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Виска (Истанбул Башакшехир).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Демба Ба (Истанбул Башакшехир).
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Источник — Sport.ua
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