Гвардиола уйдет? Манчестер Сити проявляет интерес к Почеттино

«Манчестер Сити» проявляет интерес к Маурисио Почеттино. На посту главного тренера «Сити» он может заменить Пепа Гвардиолу.
Контракт Гвардиолы с «Сити» истекает летом 2021 года. Руководство клуба пока не уверено в том, стоит ли продлять контракт с испанцем, который возглавляет команду с 2016 года.
Кроме «Сити», на Почеттино претендует «Манчестер Юнайтед», который может вскоре уволить Оле Гуннара Сульшера.
Последним местом работы Почеттино был «Тоттенхэм» откуда аргентинца уволили в ноябре прошлого года.
Источник — Mirror
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