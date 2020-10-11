Гвардиола уйдет? Манчестер Сити проявляет интерес к Почеттино

«Манчестер Сити» проявляет интерес к Маурисио Почеттино. На посту главного тренера «Сити» он может заменить Пепа Гвардиолу.

Контракт Гвардиолы с «Сити» истекает летом 2021 года. Руководство клуба пока не уверено в том, стоит ли продлять контракт с испанцем, который возглавляет команду с 2016 года.

Кроме «Сити», на Почеттино претендует «Манчестер Юнайтед», который может вскоре уволить Оле Гуннара Сульшера.

Последним местом работы Почеттино был «Тоттенхэм» откуда аргентинца уволили в ноябре прошлого года.