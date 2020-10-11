Манчестер Юнайтед вскоре может уволить Сульшера

Руководство клуба недовольно результатами команды

  • 11.10.2020 12:29
  • 395 просмотров
  • 3 комментария
Манчестер Юнайтед вскоре может уволить Сульшера
© Sports.kz. Уле Гуннар Сульшер

Уле Гуннар Сульшер в ближайшее время может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mirror, руководство МЮ не устраивают последние результаты команды. На замену норвежскому специалисту рассматривают аргентинца Маурисио Почеттино, который ранее работал в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме».

После трех матчей «Манчестер Юнайтед» набрал три очка и занимает 16-е место в таблице чемпионата Англии.

Напомним, что в это трансферное окно МЮ подписал Эдинсона Кавани.

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Источник — Daily Mirror

(3 голоса)

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Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 12:41
    +1
    Вернидуб "на воле"
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.10.2020 12:41
    0
    А мне бы хотелось Аллегри
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 11.10.2020 12:39
    0
    все правильно
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 11.10.2020 12:41
    +1
    Вернидуб "на воле"
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.10.2020 12:41
    0
    А мне бы хотелось Аллегри
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 11.10.2020 12:39
    0
    все правильно
    Ссылка
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