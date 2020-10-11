Манчестер Юнайтед вскоре может уволить Сульшера

Уле Гуннар Сульшер в ближайшее время может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Daily Mirror, руководство МЮ не устраивают последние результаты команды. На замену норвежскому специалисту рассматривают аргентинца Маурисио Почеттино, который ранее работал в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме».
После трех матчей «Манчестер Юнайтед» набрал три очка и занимает 16-е место в таблице чемпионата Англии.
Напомним, что в это трансферное окно МЮ подписал Эдинсона Кавани.
Источник — Daily Mirror
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