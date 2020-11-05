Александр ПАЛЯНИЦА: «Супряга не оправдывает надежд Луческу»

Экс-нападающий сборной Украины Александр Паляница поделился впечатлениями о поединке третьего раунда группового турнира Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» (2:1).

«Динамовцы приятно удивили. Перед матчем большинство экспертов утверждали, что киевлянам ничего не светит, что они окажутся в роли мальчиков для битья. Однако, наша команда, выступавшая в ослабленном составе, не только сумела дать бой грозному сопернику, но вполне могла не проиграть. Я не исключаю вариант, что «быстрый» гол успокоил испанцев, и они сбросили обороты, посчитав, что возьмут верх особенно не напрягаясь.

Киевляне хотя и пропустили, однако постепенно пришли в себя и доказали, что тоже умеют молниеносно переходить от обороны в наступление, что даже в противостоянии с испанским грандом могут эффектно комбинировать. Убежден, что динамовцы заслуживали положительного результата, но подвела реализация.

Теперь о Владиславе Супряге. Думаю, что шумиха, поднятая в СМИ об интересе к нему именитых зарубежных клубов, немного вскружила парню голову, и он снизил к себе требовательность. Впрочем, я могу и ошибаться, однако, на мой взгляд, Супряга пока не оправдывает надежд главного тренера Мирчи Луческу. Выход один: необходимо еще усерднее тренироваться, анализировать, не жалеть себя и стремиться действовать нестандартно. Иначе в Лиге чемпионов не забить. И помнить, что кредит доверия к нему Мирчи Луческу не безграничен», — считает Паляница.