Александр ПАЛЯНИЦА: «Супряга не оправдывает надежд Луческу»

Специалист считает, что форвард «Динамо» снизил к себе требования

  • 05.11.2020 18:44
  • 4122 просмотра
  • 8 комментариев
Александр ПАЛЯНИЦА: «Супряга не оправдывает надежд Луческу»
© zbirna.com. Александр Паляница

Экс-нападающий сборной Украины Александр Паляница поделился впечатлениями о поединке третьего раунда группового турнира Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» (2:1).

«Динамовцы приятно удивили. Перед матчем большинство экспертов утверждали, что киевлянам ничего не светит, что они окажутся в роли мальчиков для битья. Однако, наша команда, выступавшая в ослабленном составе, не только сумела дать бой грозному сопернику, но вполне могла не проиграть. Я не исключаю вариант, что «быстрый» гол успокоил испанцев, и они сбросили обороты, посчитав, что возьмут верх особенно не напрягаясь.

Киевляне хотя и пропустили, однако постепенно пришли в себя и доказали, что тоже умеют молниеносно переходить от обороны в наступление, что даже в противостоянии с испанским грандом могут эффектно комбинировать. Убежден, что динамовцы заслуживали положительного результата, но подвела реализация.

Теперь о Владиславе Супряге. Думаю, что шумиха, поднятая в СМИ об интересе к нему именитых зарубежных клубов, немного вскружила парню голову, и он снизил к себе требовательность. Впрочем, я могу и ошибаться, однако, на мой взгляд, Супряга пока не оправдывает надежд главного тренера Мирчи Луческу. Выход один: необходимо еще усерднее тренироваться, анализировать, не жалеть себя и стремиться действовать нестандартно. Иначе в Лиге чемпионов не забить. И помнить, что кредит доверия к нему Мирчи Луческу не безграничен», — считает Паляница.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(21 голос)

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Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 05.11.2020 19:55
    0
    sharapenkobrevno, 05.11.2020 19:50
    так он и не хотел в дырке играть, откуда там рвению взяться.
    Контракт за него кто-то подписал? Если у него задача вернутся обратно, то закинут скоро конечно, но это не дибилиZм стремится из команды # 1 в УПЛ в идущую сейчас на 10-м месте и вместо участия в еврокубках бегать в условном кубке Укр. Засветился б в ДК то и в Европу свалить легче, если стремлений особо нет и сил то можно с условных Бельгий и Турций начинать, а если есть то и в Италию ту же запросто, пусть и в середняк какой-то
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 05.11.2020 19:50
    -1
    Alex86 1, 05.11.2020 19:47
    Пока что не видно большого рвения у форварда и вечно недовольная чем-то мина, хотя он вполне подходит по многим параметрам клубу и будь он более активным и заинтересованным то не транжирил бы тот факт аванса что ему выделили, а цеплялся бы лучше за это, имеет возможность стать на годы форвардом # 1 в команде или свалить за бугор, а вместо этого если и дальше так пойдет, то уйдет или в аренду опять или на лавку скорее всего, если кого-то возьмут еще
    так он и не хотел в дырке играть, откуда там рвению взяться.
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 05.11.2020 19:49
    -1
    Болонья прозріла - не викинула "гроші на вітер" а може він "Барселоні" підійде.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 05.11.2020 19:47
    0
    Пока что не видно большого рвения у форварда и вечно недовольная чем-то мина, хотя он вполне подходит по многим параметрам клубу и будь он более активным и заинтересованным то не транжирил бы тот факт аванса что ему выделили, а цеплялся бы лучше за это, имеет возможность стать на годы форвардом # 1 в команде или свалить за бугор, а вместо этого если и дальше так пойдет, то уйдет или в аренду опять или на лавку скорее всего, если кого-то возьмут еще
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 05.11.2020 19:45
    +1
    Задрали эти убогие бывшие недонападающие с 10 голами за сезон.
    Ссылка
    Володимир Підвірний
      Володимир Підвірний, 05.11.2020 19:40
    -3
    Супряга повний нуль. Природнього в нього як нападника не має нічого. Скоро беседка повернеться, може він під коксом заграє.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 05.11.2020 19:09
    -1
    главное что сурка оправдывает, он у него наверняка до сих по 15-20 млн стоит
    Ссылка
    anatoliy120
      anatoliy120, 05.11.2020 18:57
    +4
    Выход есть, в контексте реализации голевых моментов. Необходимо, чтобы по окончанию тренировок футболисты выполняли регулярно следующее научно обоснованное тренировочное упражнение: пробивали по пустым воротам продолжительное время. Это тренировка намерения и уверенности. Это простое, но эффективное упражнение дает ощутимые результаты. Кстати, футболист команды "Львов" Ныч забил мяч в ворота команды "Ворскла", благодаря выполнению этого упражнения накануне по заданию тренера. Начало положено, действуйте.
    Ссылка
    anatoliy120
      anatoliy120, 05.11.2020 18:57
    +4
    Выход есть, в контексте реализации голевых моментов. Необходимо, чтобы по окончанию тренировок футболисты выполняли регулярно следующее научно обоснованное тренировочное упражнение: пробивали по пустым воротам продолжительное время. Это тренировка намерения и уверенности. Это простое, но эффективное упражнение дает ощутимые результаты. Кстати, футболист команды "Львов" Ныч забил мяч в ворота команды "Ворскла", благодаря выполнению этого упражнения накануне по заданию тренера. Начало положено, действуйте.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 05.11.2020 19:45
    +1
    Задрали эти убогие бывшие недонападающие с 10 голами за сезон.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 05.11.2020 19:55
    0
    sharapenkobrevno, 05.11.2020 19:50
    так он и не хотел в дырке играть, откуда там рвению взяться.
    Контракт за него кто-то подписал? Если у него задача вернутся обратно, то закинут скоро конечно, но это не дибилиZм стремится из команды # 1 в УПЛ в идущую сейчас на 10-м месте и вместо участия в еврокубках бегать в условном кубке Укр. Засветился б в ДК то и в Европу свалить легче, если стремлений особо нет и сил то можно с условных Бельгий и Турций начинать, а если есть то и в Италию ту же запросто, пусть и в середняк какой-то
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 05.11.2020 19:47
    0
    Пока что не видно большого рвения у форварда и вечно недовольная чем-то мина, хотя он вполне подходит по многим параметрам клубу и будь он более активным и заинтересованным то не транжирил бы тот факт аванса что ему выделили, а цеплялся бы лучше за это, имеет возможность стать на годы форвардом # 1 в команде или свалить за бугор, а вместо этого если и дальше так пойдет, то уйдет или в аренду опять или на лавку скорее всего, если кого-то возьмут еще
    Ссылка
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