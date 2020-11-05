SofaScore: Нещерет – лучший игрок матча Барселона – Динамо

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» на выезде уступило каталонской «Барселоне» (1:2), а героем поединка стал голкипер киевлян Руслан Нещерет, который сделал 12 сейвов.
Игра 18-летнего стража ворот не осталась незамеченной, авторитетный портал SofaScore поставил ему оценку 9,7. Это наивысшая оценка среди всех игроков матча.
Отметим, что в составе «Барселоны» лучшим стал Лионель Месси (8,1), реализовавший пенальти в начале поединка. Голкипер каталонцев Марк-Андре Тер Штеген получил оценку 8,0.
Также интересно, что средняя оценка игроков «Динамо» выше, чем у «Барселоны»: 7,03 против 6,94.
Читайте также: Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Заграничные специалисты взяли Нещерета на карандаш»
Источник — SofaScore
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Спорт.юа, мы все один и тот же матч с вами смотрели?
Спорт.юа, мы все один и тот же матч с вами смотрели?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.