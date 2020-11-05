SofaScore: Нещерет – лучший игрок матча Барселона – Динамо

Молодой вратарь киевлян получил оценку 9,7

  • 05.11.2020 10:19
  • 1760 просмотров
  • 2 комментария
SofaScore: Нещерет – лучший игрок матча Барселона – Динамо
© ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» на выезде уступило каталонской «Барселоне» (1:2), а героем поединка стал голкипер киевлян Руслан Нещерет, который сделал 12 сейвов.

Игра 18-летнего стража ворот не осталась незамеченной, авторитетный портал SofaScore поставил ему оценку 9,7. Это наивысшая оценка среди всех игроков матча.

Отметим, что в составе «Барселоны» лучшим стал Лионель Месси (8,1), реализовавший пенальти в начале поединка. Голкипер каталонцев Марк-Андре Тер Штеген получил оценку 8,0.

Также интересно, что средняя оценка игроков «Динамо» выше, чем у «Барселоны»: 7,03 против 6,94.

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Источник — SofaScore

(10 голосов)

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 05.11.2020 10:45
    0
    Супряга краще Гризмана!
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 05.11.2020 10:40
    +2
    Примечательно что все издания ставят Андриевскому одну из лучших оценок (заслужено), а СПОРТ.ЮА поставил одну из худших...
    Спорт.юа, мы все один и тот же матч с вами смотрели?
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 05.11.2020 10:40
    +2
    Примечательно что все издания ставят Андриевскому одну из лучших оценок (заслужено), а СПОРТ.ЮА поставил одну из худших...
    Спорт.юа, мы все один и тот же матч с вами смотрели?
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 05.11.2020 10:45
    0
    Супряга краще Гризмана!
    Ссылка
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