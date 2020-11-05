Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Заграничные специалисты взяли Нещерета на карандаш»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского «Динамо» от каталонской «Барселоны» (1:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Проиграли. Это плохо, но стыдиться киевлянам нечего. Первые минуты выглядели удручающе. На мой взгляд, игроки боялись сами себя, слишком много респекта к сопернику. «Барселона», забив гол, включила эконом-режим. Игра полустоя, не было интенсивности в игре у испанцев. «Динамо» начало приходить в чувства. И к тридцатой минуте игрокам «Динамо» стало ясно что против испанского гранда можно играть.

Хочу отметить дебют Нещерета, парень творил чудеса. Заграничные специалисты взяли его, как говорится, на карандаш, и в этом сомнений нет. Двенадцать сейвов, уверенная игра ногами, и это в его-то возрасте. Второй тайм был куда посмелее. Были моменты у Цыганкова и Супряги, но не реализовали. Не повезло? Отговорки не принимаются!

Замены на семидесятой минуте усилили игру. Забитый гол вселил надежду. Многие задаются вопросом, почему Де Пена и Вербич были не в основе? Ответ на мой взгляд прост: «Динамо» ждет принципиальный матч против «Шахтера», и Луческу их, на мой взгляд приберег. Да и план на игру у него был другим», - написал Заховайло.

Напомним, в следующем матче «Динамо» 8-го ноября сыграет с донецким «Щахтером» в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.