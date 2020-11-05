Челси – Ренн – 3:0. Видео голов и обзор матча

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Челси» на своем поле разгромил французский «Ренн» со счетом 3:0.
События матча
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Челси).
|41'
|ГОЛ ! С пенальти забил Тимо Вернер (Челси).
|40'
|Далберт (Ренн) получает красную карточку.
|10'
|ГОЛ ! С пенальти забил Тимо Вернер (Челси).
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Источник — Sport.ua
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