Фрэнк ЛЭМПАРД: «Челси провел идеальный матч»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги победы над «Ренном» (3:0) в Лиге чемпионов.
«Сегодня я получил удовольствие от игры. По ее итогам мы четко видим результаты своей работы и направление, в котором мы движемся. Сегодня мы провели идеальный во всех отношениях матч: мы мощно провели стартовый отрезок, в нужный момент забили, спокойно довели дело до победы и смогли предоставить игровое время тем, кто в нем нуждался», — считает Лэмпард.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Челси
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.