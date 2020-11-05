Фрэнк ЛЭМПАРД: «Челси провел идеальный матч»

Главный тренер «синих» подвел итоги победы над «Ренном» (3:0)

  • 05.11.2020 04:36
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Фрэнк ЛЭМПАРД: «Челси провел идеальный матч»
© ФК Челси. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги победы над «Ренном» (3:0) в Лиге чемпионов.

«Сегодня я получил удовольствие от игры. По ее итогам мы четко видим результаты своей работы и направление, в котором мы движемся. Сегодня мы провели идеальный во всех отношениях матч: мы мощно провели стартовый отрезок, в нужный момент забили, спокойно довели дело до победы и смогли предоставить игровое время тем, кто в нем нуждался», — считает Лэмпард.

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Источник — ФК Челси

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