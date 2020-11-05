РБ Лейпциг – ПСЖ – 2:1. Реванш за полуфинал. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» неожиданно переиграл «ПСЖ».
Смотрите видео голов и обзор матча «РБ Лейпциг» (Германия) – «ПСЖ» (Франция) – 2:1.
События матча
|90'
|Преснель Кимпембе (ПСЖ) получает красную карточку.
|69'
|Идрисса Гуейе (ПСЖ) получает красную карточку.
|57'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (ПСЖ).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.