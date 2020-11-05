РБ Лейпциг
2 : 1
ПСЖ
04.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Второе поражение ПСЖ. Лейпциг огорчил чемпиона Франции

Немецкая команда выиграла на своем поле

  • 05.11.2020 00:06
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Второе поражение ПСЖ. Лейпциг огорчил чемпиона Франции
© twitter.com/rbleipzig_en

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» на своем поле одолел ПСЖ 2:1, нанеся сопернику второе поражение в группе.

Учитывая неудачу «Манчестер Юнайтед», в группе все команды имеют шансы на выход дальше.

Лейпциг - ПСЖ 2:1
Голы: Нкунку, 42, Форсберг, 57 (с пен) - Ди Мария, 6

Лейпциг: Гулачи, Конате, Упамекано, Орбан, Мукиеле (Хенрикс, 64), Анхелиньо, Сабитцер (Кампл, 90), Айдара (Адамс, 76), Нкунку, Форсберг (Клюйверт, 76), Ольмо (Поульсен, 64)

ПСЖ: Навас, Флоренци (Рафинья, 84), Перейра, Кимпемб, Курзава (Баккер, 73), Маркиньос, Эррера, Гуйе, Ди Мария, Сарабия (Керер, 74), Кин

Группа H

1. МЮ - 6
2. Лейпциг - 6
3. ПСЖ - 3
4. Башакшехир - 3

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Источник — Sport.ua

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