Второе поражение ПСЖ. Лейпциг огорчил чемпиона Франции

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» на своем поле одолел ПСЖ 2:1, нанеся сопернику второе поражение в группе.
Учитывая неудачу «Манчестер Юнайтед», в группе все команды имеют шансы на выход дальше.
Лейпциг - ПСЖ 2:1
Голы: Нкунку, 42, Форсберг, 57 (с пен) - Ди Мария, 6
Лейпциг: Гулачи, Конате, Упамекано, Орбан, Мукиеле (Хенрикс, 64), Анхелиньо, Сабитцер (Кампл, 90), Айдара (Адамс, 76), Нкунку, Форсберг (Клюйверт, 76), Ольмо (Поульсен, 64)
ПСЖ: Навас, Флоренци (Рафинья, 84), Перейра, Кимпемб, Курзава (Баккер, 73), Маркиньос, Эррера, Гуйе, Ди Мария, Сарабия (Керер, 74), Кин
Группа H
1. МЮ - 6
2. Лейпциг - 6
3. ПСЖ - 3
4. Башакшехир - 3
Источник — Sport.ua
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