Грядущий матч в рамках группы H, в котором на стадионе «Ред Булл Арена» сойдутся местный «Лейпциг» и «Пари Сен-Жермен». Матч обещает немалое количество голов из-за атакующих моделей игры обеих коллективов, однако у гостей следует ожидать серьезные пертурбации в основном составе, что только подогреет интерес к данному сражению.

«РБ Лейпциг»

Юлиан Нагельсманн со своими подопечными продолжают радовать любителей футбола своей яркой игрой, даже несмотря на потерю важных игроков, и это далеко не про Вернера, а про находящихся в лазарете Лаймера, Клостерманна и Хартманна. Правда уже к нынешней встречи могут восстановиться Адамс, Хальстенберг и Мукиеле, что должно помочь коллективу добыть очки против ослабленного соперника. Отметим, что у «РБ Лейпцига» поровну очков с парижанами и разделяет их лишь разница мячей, поэтому ближайшие два матча как раз могут стать трамплином для «быков», который приведет их прямо в плей-офф Лиги чемпионов.

Первый матч будет проходить на родной «Ред Булл Арене», что должно дать уверенности игрокам, но и конечно же травмы у гостей, еще неизвестно, смогут ли французы восстановиться к следующему, но учитывая не самый оптимальный состав, «Лейпциг» должен брать свои три очка и наконец-то прервать серию из двух поражений кряду без забитых голов.

«Пари Сен-Жермен»

Перед Томасом Тухелем стоит очень нетривиальная задача, ему необходимо набирать очки в матче против главного, на данный момент, конкурента за попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что парижане в первом туре на домашнем стадионе неожиданно потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» с результатом 1:2, тогда Сульшер очень грамотно использовал Погба и в целом смог тактически переиграть Тухеля. Второй тур стал для «ПСЖ» легкой прогулкой, команда на выезде одолела турецкий «Башакшехир» со счетом 0:2. Уже тогда у Тухеля были проблемы с составом из-за многочисленных травм, однако теперь все стало еще хуже.

В грядущем матче против «Лейпцига» за гостей не смогут выступить Неймар и Мбаппе, кроме них в лазарете до сих пор находятся: Икарди, Летелье, Хесе, Верратти, Лракслер и Бернат. Поэтому большой упор в атаке явно будет сконцентрирован на Ди Марии и Паредесе (хотя последний находится под вопросом и может не появиться на поле), а на самом острие немецкому специалисту либо нужно экспериментировать, либо вновь выпускать Кина, благо итальянский нападающий хорошо себя проявил в матче с «Башакшехиром» забив два гола.

Личные встречи команд

Команды играли между собой дважды, первый раз победу смог одержать «РасенБоллспорт Лейпциг» со счетом 4:2, а во второй игре успешнее оказались футболисты «Пари Сен-Жермен», французы разгромили немцев с результатом 0:3.

Предполагаемые составы команд

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Конате, Упамекано, Халстернбег, Хенрикс, Форсберг, Кампл, Анхелиньо, Ольмо, Нкунку, Поульсен.

«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Перейра, Кимпембе, Курзава, Гуэйе, Маркиньос, Эррера, Сарабия, Ди Мария, Кин.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что оптимальным вариантом для ставки будет фора 0 на хозяев с коэффициентом 1.79 по линии FavBet.

4 ноября, среда