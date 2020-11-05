Александр АНДРИЕВСКИЙ: «У Барселоны на воротах был Спайдермен»

Полузащитник «Динамо» - о поединке против «Барселоны» (1:2)

  • 05.11.2020 00:30
  • 941 просмотр
  • 4 комментария
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «У Барселоны на воротах был Спайдермен»
© ФК Динамо. Александр Андриевский

Хавбек «Динамо» поделился впечатлениями о матче с «Барселоной» (1:2), в котором «бело-голубые» показали очень хороший футбол и вполне могли увезти очки из «Камп Ноу».

«Мы довольны своей игрой. Получили удовольствие, но, честно говоря, хотелось бы увезти одно очко. Но мы играли с «Барселоной», поэтому пока так».

«Нас тренер настраивал, чтобы мы играли раскрепощенно и уверенно. Знали, что первые минуты будет очень сложно. Но во второй половине первого тайма мы нащупали свою игру и провели в целом неплохой матч».

«План на игру? Нужно было выводить наших крайних игроков, чтобы они оставались один в один и уже импровизировали. Главное было надежно сыграть в обороне и перекрыть номер 10».

«Конечно, хочется выделить нашего вратаря – Руслана Нещерета. Он очень здорово сыграл для своего возраста. Хочется его поздравить с дебютом в Лиге чемпионов. А по поводу тер Штегена, то это – один из лучших вратарей Европы и мира. Не знаю, какой-то Спайдермен сегодня на воротах у «Барселоны» стоял».

«Конечно, такие матчи добавляют уверенности, но у нас впереди матч с «Шахтером». Будем уже думать о нем. Двигаемся от игры к игре», - сказал Андриевский в интервью ТК Футбол.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 05.11.2020 01:46
    -1
    Та хер там, просто кривоногий Супряга и Буя, который не может пробить чуть в сторону от вратаря, сделали его таким, а реализуй эти моменты и по-другому бы все сложилось, думаю как минимум на ничью бы вытянули по любому!
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 01:20
    0
    Юрий Тютюшев, 05.11.2020 00:36
    Да Вратарь как вратарь) вы раки обосрались((( Это у вас на воротах спайдермен был)
    Ахах, відразу видно за яку команду людина вболіває. Явно за тих дівчаток, які грали у футболці кротоферми
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 05.11.2020 00:36
    -7
    Да Вратарь как вратарь) вы раки обосрались((( Это у вас на воротах спайдермен был)
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    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 05.11.2020 00:35
    +11
    А второй спайдермен стоял на ваших воротах...
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    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 05.11.2020 00:35
    +11
    А второй спайдермен стоял на ваших воротах...
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 01:20
    0
    Юрий Тютюшев, 05.11.2020 00:36
    Да Вратарь как вратарь) вы раки обосрались((( Это у вас на воротах спайдермен был)
    Ахах, відразу видно за яку команду людина вболіває. Явно за тих дівчаток, які грали у футболці кротоферми
    Ссылка
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