Александр АНДРИЕВСКИЙ: «У Барселоны на воротах был Спайдермен»

Хавбек «Динамо» поделился впечатлениями о матче с «Барселоной» (1:2), в котором «бело-голубые» показали очень хороший футбол и вполне могли увезти очки из «Камп Ноу».

«Мы довольны своей игрой. Получили удовольствие, но, честно говоря, хотелось бы увезти одно очко. Но мы играли с «Барселоной», поэтому пока так».

«Нас тренер настраивал, чтобы мы играли раскрепощенно и уверенно. Знали, что первые минуты будет очень сложно. Но во второй половине первого тайма мы нащупали свою игру и провели в целом неплохой матч».

«План на игру? Нужно было выводить наших крайних игроков, чтобы они оставались один в один и уже импровизировали. Главное было надежно сыграть в обороне и перекрыть номер 10».

«Конечно, хочется выделить нашего вратаря – Руслана Нещерета. Он очень здорово сыграл для своего возраста. Хочется его поздравить с дебютом в Лиге чемпионов. А по поводу тер Штегена, то это – один из лучших вратарей Европы и мира. Не знаю, какой-то Спайдермен сегодня на воротах у «Барселоны» стоял».

«Конечно, такие матчи добавляют уверенности, но у нас впереди матч с «Шахтером». Будем уже думать о нем. Двигаемся от игры к игре», - сказал Андриевский в интервью ТК Футбол.