Ракицкий – в основе Зенита на матч с Лацио

Сегодня, 4 ноября «Зенит» в третьем туре Лиги чемпионов дома примет «Лацио». Начало матча – в 19:55 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч. В основу «Зенита» попал украинский защитник Ярослав Ракицкий.
«Зенит»: Кержаков – Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков – Барриос, Оздоев, Ерохин, Кузяев – Дзюба
«Лацио»: Рейна – Ачерби, Худт, Патрик – Фарес, Милинкович-Савич, Пароло, Акпа-Акпро, Марушич – Мурики, Корреа
Ранее сообщалось о том, что Ракицкий начал нарушать режим в «Зените».
Источник — УЕФА
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