Источник: Ракицкий начал нарушать спортивный режим в Зените

Украинский легионер «Зенита» Ярослав Ракицкий начал нарушать спортивный режим и пропускать тренировки российского клуба. Об этом сообщает сообщает телеграм-канал «Дай ударитЬ».



«Ярослав Ракицкий начал нарушать спортивный режим и игнорировать слова с предупреждениями Семака (главный тренер «Зенита» - прим.) о вреде его пагубных привычек. Защитник пропускает тренировки, а иногда его нахождение неизвестно руководству клуба», – сказано в сообщении.



Напомним, Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019 года за 10 млн евро. С тех пор сыграл за «сине-бело-голубых» 66 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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