Источник: Ракицкий начал нарушать спортивный режим в Зените

Украинский защитник пропускает тренировки российского клуба

  • 04.11.2020 13:08
  • 2860 просмотров
  • 8 комментариев
Источник: Ракицкий начал нарушать спортивный режим в Зените
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

Украинский легионер «Зенита» Ярослав Ракицкий начал нарушать спортивный режим и пропускать тренировки российского клуба. Об этом сообщает сообщает телеграм-канал «Дай ударитЬ».
 
«Ярослав Ракицкий начал нарушать спортивный режим и игнорировать слова с предупреждениями Семака (главный тренер «Зенита» - прим.) о вреде его пагубных привычек. Защитник пропускает тренировки, а иногда его нахождение неизвестно руководству клуба», – сказано в сообщении.
 
Напомним, Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019 года за 10 млн евро. С тех пор сыграл за «сине-бело-голубых» 66 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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Источник — Telegram

(9 голосов)

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Комментарии
    Сергей Паюк
    online
      Сергей Паюк, 04.11.2020 13:52
    0
    В Питере тире пить. ....
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.11.2020 13:52
    0
    Настоящая расейская душенка
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 04.11.2020 13:46
    +1
    Скрепы давят на грудь...))))))))
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 04.11.2020 13:32
    -1
    Так он же извинился за плохую игру, можно и побухать. Просьба отнестись с пониманием.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.11.2020 13:26
    0
    Может его закрыли и он остался один дома как Кевин Макалестер.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 04.11.2020 13:21
    -1
    Ну начал и начал.
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 04.11.2020 13:15
    -1
    а в шахте у него в контракте был прописан пункт: большущие штрафы за нарушение режима или даже разрыв контракта. видать не предупредили бомжей за такой движ
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 04.11.2020 13:12
    +1
    За Україною почав сумувати.
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 04.11.2020 13:46
    +1
    Скрепы давят на грудь...))))))))
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 04.11.2020 13:12
    +1
    За Україною почав сумувати.
    Ссылка
    Сергей Паюк
    online
      Сергей Паюк, 04.11.2020 13:52
    0
    В Питере тире пить. ....
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.11.2020 13:52
    0
    Настоящая расейская душенка
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.11.2020 13:26
    0
    Может его закрыли и он остался один дома как Кевин Макалестер.
    Ссылка
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