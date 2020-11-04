Прогнозы на матчи Лиги Европы от Александра Шовковского

Третий тур Лиги Европы

  • 04.11.2020 17:30
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Прогнозы на матчи Лиги Европы от Александра Шовковского

Групповой этап Лиги Европы подошел к своему экватору. И уже по итогам третьего тура некоторые команды могут гарантировать себе место в плей-офф. Чего ждать от самых интересных матчей анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч «Лестер» - «Брага»: гости не проиграют. Коэффициент - 2

Матч лидеров группы. Победитель поединка гарантирует себе путевку в плей-офф и сделает большой шаг к выходу из группы с первого места. Никто не удивится, если «Лестер» будет играть без лидеров. Команде Брендана Роджерса куда важнее борьба за топ-4 в АПЛ.

Команда Роджерса дебютировала в ЛЕ с двух подряд побед: дома над «Зарей» (3:0) и на выезде над АЕКом (2:1). У «Лестера» 6 очков и следующая победа гарантирует выход в плей-офф.

В АПЛ дела у «Лестера» тоже удачные. «Лисы» набрали 15 очков в 7 матчах (5 побед, 2 поражения) и занимают второе место. В последнем туре «Лестер» убедительно обыграл на выезде «Лидс» (4:1). У гостей мячи забивали: Тилеманс-2, Барнс, Варди.

Португальцы также начали групповой этап ЛЕ с двух побед. «Брага» обыграла на своем поле АЕК (3:0) и на выезде «Зарю» (2:1). Вместе с «Лестером» португальцы делят первое место, имея одинаковые показатели по забитым и пропущенным мячам (5:1).

В 17 последних матчах в ЛЕ «Брага» проиграла лишь дважды (11 побед, 4 ничьи). На выезде в ЛЕ у команды серия из 6 побед при лишь одном поражении.

В чемпионате Португалии «Брага» набрала 12 очков в 6 матчах (4 победы, 2 поражения) и занимает третье место. Отметим, что после двух поражений на старте «Брага» выиграла 4 матча подряд.

«Лестер» - «Брага». Прогноз

Еврокубковый опыт поможет гостям не проиграть. Голов увидим немного, «Брага» сдержит недостаточно мотивированный «Лестер» и все может закончиться боевой ничьей.

Прогноз на матч «Арсенал» - «Мольде»: команды забьют не более 3 мячей. Коэффициент - 1.8

Можно почти не сомневаться в том, что именно лондонцы и норвежцы в итоге станут командами, которые гарантируют себе выход из группы. Однако сейчас их главная цель - определить сильнейшего в очной встрече.

«Арсенал» возглавляет группу, набрал 6 очков, пропустил всего один мяч. В прошлом году команда играла в финале турнира. Если принимать во внимание только результаты в Лиге Европы, то «Арсенал» - в полном порядке.

Однако во внутренних турнирах дела лондонской команды выглядят неоднозначно. «Канониры» победили «Ливерпуль» в Суперкубке и в Кубке Лиги. Но в АПЛ после семи туров подопечные Микель Артета набрали 12 очков (4 победы и 3 поражения). Вряд ли можно быть этим довольным, однако есть и позитив. В прошлом туре против МЮ «Арсенал» одержал минимальную победу, впервые почти за 6 лет переиграв соперника из так называемой «большой шестерки» на выезде. Поэтому, хотя бы в этом смысле, но прогресс заметен.

Что касается «Мольде», он сыграл в шести поединках в прошлом месяце, одержал четыре победы в национальном первенстве Норвегии, и еще две - в Лиге Европы. Отдельно стоит отметить триумф над лидером первенства «Буде-Глимт» - дома подопечные Эрлинга Мое нанесли сопернику очень яркое поражение, обыграв его со счетом 4:2.

«Арсенал» - «Мольде». Прогноз

Будет нелегко. «Дандолк» лондонцы победили в 3 мяча, с «Мальме», вполне вероятно, все ограничится 1-2 голами. Главное - удержать свои ворота сухими.

Прогноз на матч «Милан» - «Лилль»: обе команды забьют. Коэффициент - 1.8

«Милан» лидирует в группе H Лиги Европы, одержав две уверенные победы. «Лилль» идет вторым, с четырьмя очками. Так что у итальянцев есть шанс уйти в отрыв, а у французов - выйти на первое место.

Каждую неделю количество матчей, в которых «Милан» не проигрывает, растет. Сейчас их уже 24 - последнее поражение «россонери» было еще в марте, до паузы на карантин. На прошлой неделе команда Стефано Пиоли сыграла три матча: поделила очки с «Ромой» (3:3), победила «Спарту» (3:0) и «Удинезе» (2:1).

«Лилль», как и «Милан», еще ни разу не проиграл в сезоне 2020/21. Команда Кристофа Гальтье не лидирует в чемпионате Франции, но отстает от ПСЖ лишь на два очка — это очень солидный результат.

В Лиге 1 «Лилль» имеет пять побед и четыре ничьи. Во всех матчах, которые «Лилль» выиграл, команда не пропустила - общий счет 11:0. В Лиге Европы также без поражений: 4:1 в поле «Спарты», 2:2 дома с «Селтиком».

«Милан» - «Лилль». Прогноз

Вряд ли «Милану» будет так просто с «Лиллем», как против «Спарты» неделю назад. Французы будут сопротивляться и, скорее всего забьют. Но это не значит, что серия «Милана» без поражений закончится.

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Источник — Sport.ua

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