Прогноз Александра Шовковского на финал Кубка Италии

В Италии все готово к розыгрышу последнего трофея сезона. Самая результативная команда Серии А «Аталанта» попытается выиграть Кубок Италии второй раз в истории. Ее соперник - «Ювентус», официальным беттинг-партнером которого является Parimatch. Туринцы выигрывали этот трофей больше всех (13), но в этом сезоне они потеряли чемпионство после девяти триумфальных сезонов подряд. Чем закончится это противостояние анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч «Аталанта» - «Ювентус»: обе забьют. Коэффициент - 1.7

В прошлом году «Ювентус» также был в финале - уступили «Наполи» в серии пенальти. «Аталанта» боролась за трофей в финале 2019-го - проиграли «Лацио» 0:2. Теперь неудачники двух последних финалов сыграют между собой.

На пути к финалу «Аталанта» прошла «Лацио» и «Наполи», «Ювентус» - «Интер». Но сейчас гораздо важнее последние результаты команд, а не победы, которые они добыли несколько месяцев назад. «Аталанта» не проигрывает десять матчей подряд - с 16-го марта, когда уступила «Реалу». Из этих десяти матчей бергамаски выиграли восемь, общий счет десяти матчей - 27:11.

«Ювентус» в субботу победил «Интер» 3:2, но это была очень скандальная победа со странными решениями арбитра. Всего у «Юве» два поражения в последних семи матчах: 0:3 от «Милана» и 0:1 именно от «Аталанты». Но были еще ничья с «Фиорентиной», очень сложный матч с «Удинезе» (2:1), потери очков с «Торино» и «Беневенто» совсем недавно - «Ювентус» не выглядит мощно, как и в течение всего сезона.

Прогноз

Трудно представить матч, в котором «Аталанта» не забивает. Последней такой была встреча с «Интером» в марте - 0:1, но тогда бергамаски 11 раз пробили из пределов штрафной. До этого - 0:1 с «Реалом», где команда играла в меньшинстве большую часть матча.

«Аталанта» забила «Ювентусу» в семи последних матчах, а ставка «обе забьют» сыграла в четырех из последних пяти матчей между командами.