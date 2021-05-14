Прогноз Александра Шовковского на финал Кубка Англии

В эту субботу будет разыгран Кубок Англии. За трофей поборятся «Челси» та «Лестер», официальным беттинг-партнером которого является Parimatch. Как пройдет эта игра анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч «Челси» - «Лестер»: команды забьют меньше 2.5 голов. Коэффициент 1.7

Очередная попытка «Лестера» впервые в истории клуба выиграть Кубок Англии. Сделать это будет непросто – Томасу Тухелю очень хочется поскорее выиграть свой первый трофей с «Челси».

Лондонцы 8-кратный обладатель Кубка Англии. Больше побед в этом турнире только у МЮ (12) и «Арсенала» (14). Последний раз «Синие» выигрывали трофей в 2018 году. В прошлом сезоне «Челси» также играл в финале, но проиграл «Арсенала» (1:2).

«Челси» выиграл в основное время все 5 матчей нынешнего розыгрыша Кубка Англии. На пути к финалу лондонцам противостояли лишь два представителя АПЛ - «Шеффилд Юнайтед» (2:0) и «Манчестер Сити» (1:0). Стоит отметить, что в этом сезоне в Кубке Англии «Синие» пропустили лишь один гол. В 11 предыдущих матчах Кубка Англии «Челси» одержал 10 побед в основное время.

Перед финалом «Челси» неожиданно проиграл на своем поле «Арсеналу» (0:1) и прервал 5-матчевую серию без поражений в АПЛ. Команда Тухеля потеряла третью позицию, но осталась в топ-4. «Челси» опережает ближайшего конкурента - «Вест Хэм» на 6 очков и вряд ли потеряет путевку в ЛЧ.

«Лестер» еще ни разу не выигрывал Кубок Англии, хоть четыре раза пробивался в финал. Правда, было это давно, последний раз в 1969 году. За последние 10 сезонов «Лестер» трижды доходил максимум до четвертьфинала в этом турнире и каждый раз «Лисы» уступали «Челси» (2 поражения в основное время и одно в овертайме). Последнее поражение произошло в четвертьфинале прошлого сезона (0:1).

Команде Брендана Роджерса хватило 90 минут, чтобы выиграть во всех 5 поединках Кубка Англии в этом сезоне. На своем пути «Лестер» прошел сразу трех представителей АПЛ «Брайтон» (1:0), МЮ (3:1) и «Саутгемптон» (1:0).

К матчу на «Уэмбли» команда Роджерса подходит в отличном настроении. В последнем туре АПЛ «Лестер» обыграл на выезде МЮ (2:1), укрепил свои позиции в топ-4 и помог «Манчестер Сити» досрочно выиграть чемпионат.

Прогноз

На обновленном «Уэмбли» команды забивали меньше 2.5 голов в 7 из 14 финалах Кубка Англии. Статус поединка требует от соперников играть в рациональный футбол, а оба финалиста (прежде всего, «Челси») умеют защищаться и разрушать игру оппонента.

В 7 из 8 последних личных встречах во всех турнирах команды забивали не более 2 голов. Низовыми выходили и два последних свидания «Челси» и «Лестера» в Кубке Англии: 1:1 (в основное время) и 1:0 в пользу «Челси».