Салах повторил рекорд Джеррарда

Вчера «Ливерпуль» в третьем туре Лиги чемпионов на выезде разгромил «Аталанту» со счетом 5:0. Третий гол «Красных» на счету Мохамеда Салаха.

Для египетского форварда это 21-й гол в Лиге чемпионов за «Ливерпуль». По этому показателю он сравнялся с рекордсменом, легендарным Стивеном Джеррардом.

В октябре Салах забил свой сотый гол за «Ливерпуль». Форвард выступает за «Красных» с лета 2017 года.