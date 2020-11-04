Салах повторил рекорд Джеррарда

Вчера «Ливерпуль» в третьем туре Лиги чемпионов на выезде разгромил «Аталанту» со счетом 5:0. Третий гол «Красных» на счету Мохамеда Салаха.
Для египетского форварда это 21-й гол в Лиге чемпионов за «Ливерпуль». По этому показателю он сравнялся с рекордсменом, легендарным Стивеном Джеррардом.
В октябре Салах забил свой сотый гол за «Ливерпуль». Форвард выступает за «Красных» с лета 2017 года.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Opta
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.