Салах забил сотый гол за Ливерпуль

Мяч в ворота «Эвертона» стал юбилейным

  • 17.10.2020 17:18
  • 156 просмотров
  • 0 комментариев
Салах забил сотый гол за Ливерпуль
© twitter.com/LFC

Сегодня «Ливерпуль» в пятом туре АПЛ на выезде сыграл вничью 2:2 с «Эвертоном» в Мерсисайдском дерби. Второй гол команды Юргена Клоппа на счету Мохамеда Салаха.

Этот гол для египтянина стал сотым в карьере за «Ливерпуль». Для того, чтобы достигнуть отметки в 100 голов, Салаху понадобилось 159 матчей.

Лишь двум игрокам в истории «Ливерпуля» понадобилось меньше матчей для того, чтобы забить 100 голов, чем Салаху: это Джек Паркинсон (153 матча) и Роджер Хант (144 матча).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности