Салах забил сотый гол за Ливерпуль

Сегодня «Ливерпуль» в пятом туре АПЛ на выезде сыграл вничью 2:2 с «Эвертоном» в Мерсисайдском дерби. Второй гол команды Юргена Клоппа на счету Мохамеда Салаха.
Этот гол для египтянина стал сотым в карьере за «Ливерпуль». Для того, чтобы достигнуть отметки в 100 голов, Салаху понадобилось 159 матчей.
Лишь двум игрокам в истории «Ливерпуля» понадобилось меньше матчей для того, чтобы забить 100 голов, чем Салаху: это Джек Паркинсон (153 матча) и Роджер Хант (144 матча).
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Источник — Sport.ua
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