Первый шаг из двух. Жилстрой-2 разгромил Алашкерт в квалификации ЛЧ

Подопечным Натальи Зинченко повезло с местом проведения матча в ходе жеребьевки первого раунда квалификации к женской Лиги чемпионов УЕФА, ведь харьковский «Жилстрой-2» начинал свой еврокубковый путь в текущем сезоне именно с матча в столице Украины против армянского клуба «Алашкерт». Наш действующий чемпион страны находился в сравнительно неплохих кондициях, ведь, в отличии от соперниц, представительницы харьковской команды уже вовсю успели вкусить перипетии нового сезона на различных уровнях, в то время как армянская сторона в течение последних четырех месяцев не проводила официальных поединков.



Эта разница была очевидной уже с первых минут, когда нашей команде удалось в прямом смысле оккупировать чужую половину, подключая к розыгрышу всех полевых футболистов. Забитый мяч не заставил себя долго ждать в таких условиях – Филенко мощно выстрелила с отскока в полукруг у штрафной, а голкипер Андреасян не сумела зафиксировать мяч в руках, выронив его за линию.



Страж ворот была наиболее уязвимым местом в армянской команде. В первую очередь – по причине своего низкого роста. Этим и воспользовалась на 42-й минуте Малахова, пробив под перекладину из левой половины чужой штрафной. А ведь к этому моменту перевес «Жилстрой-2» по счету увеличила прицельным ударом в правый нижний угол с пенальти Калинина. Падение Триль в правом фланге чужой штрафной на 38-й минуте привело к данному наказанию для гостей.



Дело было сделано уже в первые 45 минут встречи. Дальнейших ход матча был в полном распоряжении украинской команды, а оставшееся время они решили использовать для куража над оппонентками. Со ввода мяча в игру после перерыва Малахова убежала в левый фланг атаки, откуда прострелила во вратарскую под пустые ворота для Калининой, а в следующем опасном наступлении Панцулая была сбита в штрафной подкатом от Сахиновой, после чего Титова пробила в левый нижний угол с «точки».



5:0? Тоже маловато, – подумали украинские девушки, после чего отправились за очередной порцией результативных ударов. Панцулая создала еще один голевой момент для одноклубницы Андрухиной, выведя ее один на один в правый фланг, после чего тремя успешными подключениями на острие атаки сумела оформить себе молниеносный хет-трик. Чистый кураж от нашей команды! Такая Лига чемпионов украинскому болельщику точно по душе!



«Житлобуд-2» теперь будет ожидать жеребьевки финального раунда квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА, где им будет противостоять одна из 19 лучших команд прошлого этапа. Один шаг до мечты. Соперника узнаем в ближайшую пятницу, 6 ноября.

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Первый раунд.

«Жилстрой-2» – «Алашкерт» - 9:0



Филенко, 7, Калинина, 38 (пен.), 46, Малахова, 42, Титова, 50 (пен.), Андрухив, 56, Панцулая, 78, 81, 87



Кравчук, 28, Калинина, 52 Колещук, 83 – Мовсесян, 78

«Жилстрой-2»: Самсон – Сирмай (Колещук, 71), Корсун, Подольская (Котик, 71), Филенко (Мохнач, 58) – Панцулая, Триль – Малахова (Хайрулина, 58), Калинина, Андрухив – Кравчук (Титова, 46).

«Алашкерт»: Андреасян – Халатян (Мовсесян, 74), Сахинова, Егян (Мехрабян, 90), Карапетян – Казарян, Чопикян (Бадалян, 65) – Асатрян (Хачатрян, 65), Артин, Пизлова – Гукасян.

Арбитр: Ана-Мария Тертеляк (Румыния).

Стадион: Тренировочный комплекс УАФ (Киев).



Удары (в створ): 35 (14) – 2 (1)

Угловые: 7 – 0

Оффсайды: 3 – 1.

ЖИЛСТРОЙ-2-АЛАШКЕРТ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C