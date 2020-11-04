Жилстрой-2 – Алашкерт – 9:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка квалификации женской Лиги чемпионов

  • 04.11.2020 13:58
  • 4013 просмотров
  • 12 комментариев
Жилстрой-2 – Алашкерт – 9:0. Текстовая трансляция матча
© wfpl.com.ua

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Первый раунд.

«Жилстрой-2» – «Алашкерт» - 9:0

Филенко, 7, Калинина, 38 (пен.), 46, Малахова, 42, Титова, 50 (пен.), Андрухив, 56, Пансулая, 78, 81, 87

 Кравчук, 28, Калинина, 52 Колещук, 83 – Мовсесян, 78

«Жилстрой-2»: Самсон – Сирмай (Колещук, 71), Корсун, Подольская (Котик, 71), Филенко (Мохнач, 58) – Панцулая, Триль – Малахова (Хайрулина, 58), Калинина, Андрухив – Кравчук (Титова, 46).

Запасные: Андрущак, Василюк, Рыжкова, Джуренко.

«Алашкерт»: Андреасян – Халатян (Мовсесян, 74), Сахинова, Егян (Мехрабян, 90), Карапетян – Казарян, Чопикян (Бадалян, 65) – Асатрян (Хачатрян, 65), Артин, Пизлова – Гукасян.

Запасные: Нерсисян, Сардарян, Акопян, Казарян.

Арбитр: Ана-Мария Тертеляк (Румыния).

Стадион: Тренировочный комплекс УАФ (Киев).

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90 мин. Арбитр позволила командам провести на поле еще, как минимум, четыре минуты.

 90 мин. ЗАМЕНА У Алашкерта. Мехрабян вышла на поле вместо Егян.

90 мин. ОПАСНО! Калинина и Панцулая последовательно не смогли замкнуть прострел с правого фланга от Мохнач!

90 мин. Андрухив сильным ударом с близкого штрафного отправила мяч высоко над перекладиной.

 87 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Панцулая затолкала мяч через линию ворот, подкараулив неудачную попытку Андреасян перехватить прострел с правого фланга от Мохнач!

85 мин. Оказывается помощь Сахиновой после столкновения в левом фланге обороны гостевой команды.

 83 мин. Колещук предупреждена после агрессивной силовой борьбы у чужой штрафной.

 81 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Панцулая завершила ударом головой мягкую подачу с правого фланга от Мохнач на лицевую границу вратарской.

 78 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Подарок от Гукасян для Панцулаи в центре чужой штрафной завершился точным ударом в левый нижний угол! Неудачно вынесла мяч номинальный форвард!

78 мин. Мовсесян в правом фланге обороны у центра поля сыграла высоко поднятой ного шипами точно в лицо Андрухив.

77 мин. Андреасян не позволила Хайрулиной добраться до мяча в штрафной гостей, после высокой подачи с левого фланга.

 74 мин. ЗАМЕНА У АЛАШКЕРТА. Мовсесян завершит игру вместо Халатян.

 71 мин. ЗАМЕНЫ У ЖИЛСТРОЙ-2. Котик вышла на поле вместо Подольской, а Колещук сменила Сирмай.

69 мин. Андреасян на выходе к лицевой границе своей штрафной опередила на мяче Титову.

67 мин. У Триль что-то с коленом на правой ноге. Пауза в поединке.

 65 мин. ЗАМЕНЫ У АЛАШКЕРТА. Бадалян вышла на поле вместо Чопикян, а Хачатрян заменила Асатрян.

64 мин. Андрухив старалась подкруткой со штрафного на левом фланге под дальнюю штангу, однако не попала в створ.

63 мин. Штрафной в левом фланге атаки заработала Сирмай.

60 мин. ОПАСНО! Считанных сантиметров не хватило Панцулая для завершения подачи с правого фланга от Титовой!

58 мин. ЗАМЕНЫ У ЖИЛСТРОЙ-2. Хайрулина вышла вместо Малаховой, а Филенко была заменена на Мохнач.

 56 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Андрухив убежала в правый фланг атаки под заброс от Панцулаи от центра поля, после чего пробила низом в ближний угол!

54 мин. Интересный «волейбольный» вынос подачи с левого фланга от Андреасян. Редко, когда такое можно увидеть.

 52 мин. Калинина в центре поля сбила с ног Казарян неудачной попыткой отбора.

 50 мин. ГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Удар с пенальти от Титовой пришелся точно в левый нижний угол!

50 мин. ПЕНАЛЬТИ! Сахинова подкатом со спины сбила Панцулая внутри своей штрафной, которая до этого удачно пробросила мимо нее себя мяч на ход в левый фланг.

49 мин. МОМЕНТ! Как же махнула ногой мимо мяча Калинина, замыкая прострел Андрухив с правого фланга!

48 мин. Асатрян в центре поля сбила с ног Панцулая ударом со спины.

 46 мин. ГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Быстро! Малахова в левом фланге осталась совершенно одна перед чужой штрафной, после чего прострелила во вратарскую комфортно для удара в одно касание от Калининой.

46 мин. ЗАМЕНА У ЖИЛСТРОЙ-2. Титова после перерыва вышла вместо Кравчук.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. МОМЕНТ! Удар Малаховой из полукруга у чужой штрафной прошел в сторону от левой штанги!

44 мин. Не дает наша команда соперницам выйти даже через поля. Тотальный прессинг!

 42 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Малахову в левом фланге чужой штрафной нашла передачей из центральной зоны Андрухив, после чего Яна пробила под перекладину. Вратарь армянской команды туда просто не достает! Хитро!

41 мин. МОМЕНТ! Калинина в левом фланге унизила дриблингом двух соперниц, после чего подсекла мяч над штрафной, Кравчук головой пробить не смогла, а набежавшая на отскок Триль промахнулась.

40 мин. МОМЕНТ! Кравчук отправили в правый фланг штрафной передачей низом на выход один на один, однако с острого угла Роксолана пробила в дальний неточно!

 38 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Блестящее исполнение удара с пенальти в правый нижний угол от Калининой!

38 мин. ПЕНАЛЬТИ! Триль в правом фланге чужой штрафной сделала два ложных замаха, после чего была сбита соперницей.

37 мин. МОМЕНТ! Калинина на микродриблинге в левом фланге чужой штрафной обыграла Егян, однако соперница блокировала последовавший удар!

36 мин. Андреасян на смелом выходе к лицевой сумела опередить Кравчук на мяче, после передачи с левого фланга от Малаховой.

34 мин. МОМЕНТ! Андреасян сумела парировать из правой девятки своих ворот удар из-за пределов штрафной в исполнении Калининой!

32 мин. Дальний удар Асатрян опустил мяч за воротами, но Самсон контролировала траекторию полностью

30 мин. Малахова не успела среагировать на передачу Андрухив с правого фланга на дальний угол вратарской.

28 мин. Кравчук была предупреждена за накладку в правом фланге обороны против Асатрян.

26 мин. ОПАСНО! Проскакал мяч в стороне от левой штанги после удара головой от Панцулаи в завершении подачи углового с правого фланга.

24 мин. МОМЕНТ! Филенко с правого фланга исполнила подачу в центр штрафной, однако удар в одно касание у Калининой получился крайне неудачным. Свалился мяч с ноги.

22 мин. ОПАСНО! Удар Калининой по навесной траектории с правого фланга прошелся выше ворот.

20 мин. ОПАСНО! Кравчук с дальней дистанции старалась перебросить замешкавшуюся с выходом за пределы штрафной Андреасян, но свою попытку исполнила крайне неуверенно.

18 мин. МОМЕНТ! Малахова оставила мяч в центральном входе в штрафную для Калининой, однако удар Яны слету в одно касание прошел чуть в правую сторону от ворот!

16 мин. МОМЕНТ! ПЕРЕКЛАДИНА! Колоссальной силы удар от Калининой в перекладину из-за пределов штрафной! На добивании тут же оказалась Андрухив, но Андреасян удался восхитительный прыжок!

14 мин. МОМЕНТ! Панцулая замыкала бедром подачу с углового на левом фланге в район дальней стороны вратарской, но мяч опустился уже за правой девяткой чужих ворот!

12 мин. Игра рукой в чужой штрафной в исполнении Кравчук, которой загружала мяч верхом с правого фланга Андрухив.

11 мин. Раскатывает мяч в ширину у центра поля наша команда.

9 мин. Пизлову подключала передачей в правый фланг атаки Казарян, однако Филенко удачно выступила не перехвате.

 7 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Филенко поймала в полукруге у чужой штрафной отскок мяча при очередной подаче углового с левого фланга, и в касание пробила слету! Андреасян выпустила мяч из рук прямиком за линию!

4 мин. Андреасян на дальнем выходе из ворот сумела опередить Малахову при забросе из глубины поля.

2 мин. МОМЕНТ! Корсун летела замыкать подачу углового с левого фланга от Андрухив во вратарской, но не сумела допрыгнуть до мяча!

1 мин. С углового на левом фланге начала украинская команда.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 4-го ноября, состоится поединок поединка первого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся харьковский «Жилстрой-2» и ереванский «Алашкерт». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Тренировочный комплекс УАФ», начало в 14:00.

Жеребьевка первого отборочного раунда женской Лиги Чемпионов подарила украинскому «Жилстрою-2» в соперники трехкратного чемпиона Армении и третью команду прошлого розыгрыша локального чемпионата – «Алашкерт». Подопечные Натальи Зинченко завершили прошлый сезон победой в национальном первенстве, добыв свой третий по счету титул, но теперь перед ними стоит крайне амбициозная задача – войти в число лучших команд Европы, которые сразятся за наиболее престижный трофей в женском футболе Старого Света. Проблемой для украинской команды может стать то, что свой последний матч они проводили около двух недель назад, однако их результативность поражает – 48 голов за 7 матчей нового сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жилстрой-2» – «Алашкерт».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Илья Береза, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    sadandr
      sadandr, 04.11.2020 15:49
    0
    SaneK, 04.11.2020 15:38
    Если Жилстрой-2 с таким разгромом выносит чемпиона Армении, представьте какой там Жилстрой-1... ))
    Житлобуди 1 і 2 це головні конкуренти у жіночій вишці. Їхні спонсори дві різні організації, які так само називаються.У підтвердження ссилка на турнірну таблицю: https://womensfootball.com.ua/competition/chempionat-ukrayiny-vyshcha-liga-
    19-20/
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 04.11.2020 15:49
    0
    срочно на главную жилстройдва, шоп в сексизме не обвинили,
    я тут во дворе недавно играл, срочно отчет отправил
    Ссылка
    SaneK
      SaneK, 04.11.2020 15:38
    +7
    Если Жилстрой-2 с таким разгромом выносит чемпиона Армении, представьте какой там Жилстрой-1... ))
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 04.11.2020 15:29
    +1
    sidor zalcman, 04.11.2020 15:18
    Вот она: 58 мин. ЗАМЕНЫ У ЖИЛСТРОЙ-2. Хайрулина вышла вместо Малаховой, а Филенко была заменена на Мохнач.
    56 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Андрухив убежала в правый фланг атаки под заброс от Панцулаи от центра поля, после чего пробила низом в ближний угол!
    54 мин. Интересный «волейбольный» вынос подачи с левого фланга от Андреасян. Редко, когда такое можно увидеть.
    ====
    Проснись и перейти по ссылке.
    Немає посилання. Я би не питав.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 04.11.2020 15:28
    0
    Месть за "Шахтер"!!!!!!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.11.2020 15:18
    +1
    Денис Торопцев, 04.11.2020 15:14
    Так а де текстова трансляція?
    Тута
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 04.11.2020 15:18
    -1
    Денис Торопцев, 04.11.2020 15:14
    Так а де текстова трансляція?
    Вот она: 58 мин. ЗАМЕНЫ У ЖИЛСТРОЙ-2. Хайрулина вышла вместо Малаховой, а Филенко была заменена на Мохнач.
    56 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Андрухив убежала в правый фланг атаки под заброс от Панцулаи от центра поля, после чего пробила низом в ближний угол!
    54 мин. Интересный «волейбольный» вынос подачи с левого фланга от Андреасян. Редко, когда такое можно увидеть.
    ====
    Проснись и перейти по ссылке.
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 04.11.2020 15:14
    0
    Так а де текстова трансляція?
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 04.11.2020 14:35
    +4
    Gutr578, 04.11.2020 14:22
    Шо за Алкатрэш😆
    Алашкерт — древний город на территории современной Турции (ил Агры ), современное название — Элешкирт
    Ссылка
    Gutr578
      Gutr578, 04.11.2020 14:22
    0
    Шо за Алкатрэш😆
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 04.11.2020 14:05
    -1
    Классное поле на фото. Асфальт и столб в ауте.
    Стройплощадка?
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 04.11.2020 13:30
    +1
    Вот это будет праздник футбола!
    Ссылка
    SaneK
      SaneK, 04.11.2020 15:38
    +7
    Если Жилстрой-2 с таким разгромом выносит чемпиона Армении, представьте какой там Жилстрой-1... ))
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 04.11.2020 14:35
    +4
    Gutr578, 04.11.2020 14:22
    Шо за Алкатрэш😆
    Алашкерт — древний город на территории современной Турции (ил Агры ), современное название — Элешкирт
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 04.11.2020 15:29
    +1
    sidor zalcman, 04.11.2020 15:18
    Вот она: 58 мин. ЗАМЕНЫ У ЖИЛСТРОЙ-2. Хайрулина вышла вместо Малаховой, а Филенко была заменена на Мохнач.
    56 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Андрухив убежала в правый фланг атаки под заброс от Панцулаи от центра поля, после чего пробила низом в ближний угол!
    54 мин. Интересный «волейбольный» вынос подачи с левого фланга от Андреасян. Редко, когда такое можно увидеть.
    ====
    Проснись и перейти по ссылке.
    Немає посилання. Я би не питав.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 04.11.2020 15:18
    +1
    Денис Торопцев, 04.11.2020 15:14
    Так а де текстова трансляція?
    Тута
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 04.11.2020 13:30
    +1
    Вот это будет праздник футбола!
    Ссылка
    sadandr
    online
      sadandr, 04.11.2020 15:49
    0
    SaneK, 04.11.2020 15:38
    Если Жилстрой-2 с таким разгромом выносит чемпиона Армении, представьте какой там Жилстрой-1... ))
    Житлобуди 1 і 2 це головні конкуренти у жіночій вишці. Їхні спонсори дві різні організації, які так само називаються.У підтвердження ссилка на турнірну таблицю: https://womensfootball.com.ua/competition/chempionat-ukrayiny-vyshcha-liga-
    19-20/
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 04.11.2020 15:49
    0
    срочно на главную жилстройдва, шоп в сексизме не обвинили,
    я тут во дворе недавно играл, срочно отчет отправил
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 04.11.2020 15:28
    0
    Месть за "Шахтер"!!!!!!
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 04.11.2020 15:14
    0
    Так а де текстова трансляція?
    Ссылка
    Gutr578
      Gutr578, 04.11.2020 14:22
    0
    Шо за Алкатрэш😆
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности