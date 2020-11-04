Лига Европы УЕФА. Квалификация. Первый раунд.

«Жилстрой-2» – «Алашкерт» - 9:0



Филенко, 7, Калинина, 38 (пен.), 46, Малахова, 42, Титова, 50 (пен.), Андрухив, 56, Пансулая, 78, 81, 87



Кравчук, 28, Калинина, 52 Колещук, 83 – Мовсесян, 78

«Жилстрой-2»: Самсон – Сирмай (Колещук, 71), Корсун, Подольская (Котик, 71), Филенко (Мохнач, 58) – Панцулая, Триль – Малахова (Хайрулина, 58), Калинина, Андрухив – Кравчук (Титова, 46).

Запасные: Андрущак, Василюк, Рыжкова, Джуренко.

«Алашкерт»: Андреасян – Халатян (Мовсесян, 74), Сахинова, Егян (Мехрабян, 90), Карапетян – Казарян, Чопикян (Бадалян, 65) – Асатрян (Хачатрян, 65), Артин, Пизлова – Гукасян.

Запасные: Нерсисян, Сардарян, Акопян, Казарян.

Арбитр: Ана-Мария Тертеляк (Румыния).

Стадион: Тренировочный комплекс УАФ (Киев).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90 мин. Арбитр позволила командам провести на поле еще, как минимум, четыре минуты.



90 мин. ЗАМЕНА У Алашкерта. Мехрабян вышла на поле вместо Егян.



90 мин. ОПАСНО! Калинина и Панцулая последовательно не смогли замкнуть прострел с правого фланга от Мохнач!



90 мин. Андрухив сильным ударом с близкого штрафного отправила мяч высоко над перекладиной.



87 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Панцулая затолкала мяч через линию ворот, подкараулив неудачную попытку Андреасян перехватить прострел с правого фланга от Мохнач!



85 мин. Оказывается помощь Сахиновой после столкновения в левом фланге обороны гостевой команды.



83 мин. Колещук предупреждена после агрессивной силовой борьбы у чужой штрафной.



81 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Панцулая завершила ударом головой мягкую подачу с правого фланга от Мохнач на лицевую границу вратарской.



78 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Подарок от Гукасян для Панцулаи в центре чужой штрафной завершился точным ударом в левый нижний угол! Неудачно вынесла мяч номинальный форвард!



78 мин. Мовсесян в правом фланге обороны у центра поля сыграла высоко поднятой ного шипами точно в лицо Андрухив.



77 мин. Андреасян не позволила Хайрулиной добраться до мяча в штрафной гостей, после высокой подачи с левого фланга.



74 мин. ЗАМЕНА У АЛАШКЕРТА. Мовсесян завершит игру вместо Халатян.



71 мин. ЗАМЕНЫ У ЖИЛСТРОЙ-2. Котик вышла на поле вместо Подольской, а Колещук сменила Сирмай.



69 мин. Андреасян на выходе к лицевой границе своей штрафной опередила на мяче Титову.



67 мин. У Триль что-то с коленом на правой ноге. Пауза в поединке.



65 мин. ЗАМЕНЫ У АЛАШКЕРТА. Бадалян вышла на поле вместо Чопикян, а Хачатрян заменила Асатрян.



64 мин. Андрухив старалась подкруткой со штрафного на левом фланге под дальнюю штангу, однако не попала в створ.



63 мин. Штрафной в левом фланге атаки заработала Сирмай.



60 мин. ОПАСНО! Считанных сантиметров не хватило Панцулая для завершения подачи с правого фланга от Титовой!



58 мин. ЗАМЕНЫ У ЖИЛСТРОЙ-2. Хайрулина вышла вместо Малаховой, а Филенко была заменена на Мохнач.



56 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Андрухив убежала в правый фланг атаки под заброс от Панцулаи от центра поля, после чего пробила низом в ближний угол!



54 мин. Интересный «волейбольный» вынос подачи с левого фланга от Андреасян. Редко, когда такое можно увидеть.



52 мин. Калинина в центре поля сбила с ног Казарян неудачной попыткой отбора.



50 мин. ГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Удар с пенальти от Титовой пришелся точно в левый нижний угол!



50 мин. ПЕНАЛЬТИ! Сахинова подкатом со спины сбила Панцулая внутри своей штрафной, которая до этого удачно пробросила мимо нее себя мяч на ход в левый фланг.



49 мин. МОМЕНТ! Как же махнула ногой мимо мяча Калинина, замыкая прострел Андрухив с правого фланга!



48 мин. Асатрян в центре поля сбила с ног Панцулая ударом со спины.



46 мин. ГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Быстро! Малахова в левом фланге осталась совершенно одна перед чужой штрафной, после чего прострелила во вратарскую комфортно для удара в одно касание от Калининой.



46 мин. ЗАМЕНА У ЖИЛСТРОЙ-2. Титова после перерыва вышла вместо Кравчук.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. МОМЕНТ! Удар Малаховой из полукруга у чужой штрафной прошел в сторону от левой штанги!



44 мин. Не дает наша команда соперницам выйти даже через поля. Тотальный прессинг!



42 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Малахову в левом фланге чужой штрафной нашла передачей из центральной зоны Андрухив, после чего Яна пробила под перекладину. Вратарь армянской команды туда просто не достает! Хитро!



41 мин. МОМЕНТ! Калинина в левом фланге унизила дриблингом двух соперниц, после чего подсекла мяч над штрафной, Кравчук головой пробить не смогла, а набежавшая на отскок Триль промахнулась.



40 мин. МОМЕНТ! Кравчук отправили в правый фланг штрафной передачей низом на выход один на один, однако с острого угла Роксолана пробила в дальний неточно!



38 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Блестящее исполнение удара с пенальти в правый нижний угол от Калининой!



38 мин. ПЕНАЛЬТИ! Триль в правом фланге чужой штрафной сделала два ложных замаха, после чего была сбита соперницей.



37 мин. МОМЕНТ! Калинина на микродриблинге в левом фланге чужой штрафной обыграла Егян, однако соперница блокировала последовавший удар!



36 мин. Андреасян на смелом выходе к лицевой сумела опередить Кравчук на мяче, после передачи с левого фланга от Малаховой.



34 мин. МОМЕНТ! Андреасян сумела парировать из правой девятки своих ворот удар из-за пределов штрафной в исполнении Калининой!



32 мин. Дальний удар Асатрян опустил мяч за воротами, но Самсон контролировала траекторию полностью



30 мин. Малахова не успела среагировать на передачу Андрухив с правого фланга на дальний угол вратарской.



28 мин. Кравчук была предупреждена за накладку в правом фланге обороны против Асатрян.



26 мин. ОПАСНО! Проскакал мяч в стороне от левой штанги после удара головой от Панцулаи в завершении подачи углового с правого фланга.



24 мин. МОМЕНТ! Филенко с правого фланга исполнила подачу в центр штрафной, однако удар в одно касание у Калининой получился крайне неудачным. Свалился мяч с ноги.



22 мин. ОПАСНО! Удар Калининой по навесной траектории с правого фланга прошелся выше ворот.



20 мин. ОПАСНО! Кравчук с дальней дистанции старалась перебросить замешкавшуюся с выходом за пределы штрафной Андреасян, но свою попытку исполнила крайне неуверенно.



18 мин. МОМЕНТ! Малахова оставила мяч в центральном входе в штрафную для Калининой, однако удар Яны слету в одно касание прошел чуть в правую сторону от ворот!



16 мин. МОМЕНТ! ПЕРЕКЛАДИНА! Колоссальной силы удар от Калининой в перекладину из-за пределов штрафной! На добивании тут же оказалась Андрухив, но Андреасян удался восхитительный прыжок!



14 мин. МОМЕНТ! Панцулая замыкала бедром подачу с углового на левом фланге в район дальней стороны вратарской, но мяч опустился уже за правой девяткой чужих ворот!



12 мин. Игра рукой в чужой штрафной в исполнении Кравчук, которой загружала мяч верхом с правого фланга Андрухив.



11 мин. Раскатывает мяч в ширину у центра поля наша команда.



9 мин. Пизлову подключала передачей в правый фланг атаки Казарян, однако Филенко удачно выступила не перехвате.



7 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Филенко поймала в полукруге у чужой штрафной отскок мяча при очередной подаче углового с левого фланга, и в касание пробила слету! Андреасян выпустила мяч из рук прямиком за линию!



4 мин. Андреасян на дальнем выходе из ворот сумела опередить Малахову при забросе из глубины поля.



2 мин. МОМЕНТ! Корсун летела замыкать подачу углового с левого фланга от Андрухив во вратарской, но не сумела допрыгнуть до мяча!



1 мин. С углового на левом фланге начала украинская команда.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В среду, 4-го ноября, состоится поединок поединка первого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся харьковский «Жилстрой-2» и ереванский «Алашкерт». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Тренировочный комплекс УАФ», начало в 14:00.

Жеребьевка первого отборочного раунда женской Лиги Чемпионов подарила украинскому «Жилстрою-2» в соперники трехкратного чемпиона Армении и третью команду прошлого розыгрыша локального чемпионата – «Алашкерт». Подопечные Натальи Зинченко завершили прошлый сезон победой в национальном первенстве, добыв свой третий по счету титул, но теперь перед ними стоит крайне амбициозная задача – войти в число лучших команд Европы, которые сразятся за наиболее престижный трофей в женском футболе Старого Света. Проблемой для украинской команды может стать то, что свой последний матч они проводили около двух недель назад, однако их результативность поражает – 48 голов за 7 матчей нового сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жилстрой-2» – «Алашкерт».