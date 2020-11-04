Барса: Бартомеу ушел, но проблемы остались

Рыба гниет с головы. Это правда: именно там нужно искать корень всех бед. Но иногда ситуация настолько запущена, что даже гильотина не поможет. Положение вещей в некогда лучшей команде мира – «Барселоне» - именно такого порядка.

27 октября сего года стал практически красным днем календаря для всей Каталонии и окрестностей. Кричали женщины «ура» и в воздух чепчики бросали. А может, и еще кое что. Шутка ли, ненавистный всеми апологетами «блауграны» президент клуба Хосеп-Мария Бартомеу подал в отставку. Причем добровольно. Вот ведь что интересно: за день до этого знаменательного события Бартомеу заявлял, что, дескать, не дождетесь, но следующим утром было, словно у классика: «я устал, я ухожу».

О причинах такого «разворота» в голове уже экс-рулевого «больше, чем клуба» вряд ли нужно долго спорить, ведь он ушел бы в любом случае. Потому что процедура по его отставке уже была запущена.

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Первым шагом к «выносу тела» стал сбор подписей болельщиков «Барселоны», имеющих право голоса на выборах – так называемых сосьос. По уставу клуба, если 15 процентов «держателей акций» выскажутся за созыв внеочередного референдума, на котором будет рассмотрен единственный вопрос – о доверии президенту и его команде, президент клуба не сможет ветировать такой плебисцит. Как и предполагалось, желающих проголосовать за отставку Бартомеу оказалось значительно больше, чем требуемые «конституцией» 15 процентов. Референдум этот должен был состояться в первых числах ноября. И как ни пытался Бартомеу отстрочить проведение мероприятия, ссылаясь на эпидемию коронавируса, ему это сделать не удалось: власти Каталонии дали «добро» на эту процедуру. Поэтому Хосеп Мария и решил сохранить хорошую мину при плохой игре: ушел сам, не дожидаясь, когда его «уйдут».

Весть о том, что «король умер», благоприятно восприняли не только в болельщицких кругах «блауграны», но и в самой команде. По инсайдам каталонской прессы, многие действующие игроки вице-чемпиона Испании, в том числе и Месси, вздохнули едва ли не с облегчением: уж слишком токсичной была атмосфера в клубе при Бартомеу.

Но несмотря на то, что Бартомеу ушел, дела в клубе и команде не пошли в гору. Собственно, они априори не могли улучшиться вот так, в одночасье. Уж слишком все запущенно, слишком много вопросов без ответа, слишком много времени упущено. Чтобы разгрести барселонские «авгиевы конюшни», понадобится наверняка не один месяц.

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В августе казалось, что виновником всех бед именно в команде был Сетьен. Назначенный на скорую руку рулевым одной из самых сильных команд континента недавний безработный, еще вчера умиляющийся видом пасущихся коров, попытался было привить коллективу свое видение игры, попробовал заставить Месси играть не только на себя, но и на команду. Не получилось. Провал на внутренней арене и фиаско 2:8 в Лиге чемпионов от «Баварии» предопределили судьбу Кике. Его убрали так же бесцеремонно, как и назначили. Бартомеу хаотически искал сменщика Сетьена, и нашел в сборной Нидерландов. Тогда казалось, что железный Куман, легенда клуба и прогрессирующий коуч, не будет миндальничать с лидерами команды и жесткой рукой наведет порядок.

В принципе, на данный момент мы может смело говорить, что у Рональда не получилось. Развалить основы, робко заложенные своим предшественником, у Кумана получилось. Но вот создать нечто свое – пока нет. К тому же, новому рулевому «сине-гранатовых» так и не удалось по-настоящему найти точки соприкосновения с Месси. Захандривший было идол «Камп Ноу» после феерического влета «Баварии» захотел уйти из команды. Причем захотел по-настоящему, до слез и колик. Лео в итоге остался. Но, такое порой складывается ощущение, что лучше бы аргентинец ушел. Потому что сейчас это не Месси. Это его тень.

Капитан и вожак «Барселоны» не забивает в чемпионате Испании уже пять туров подряд. После шести сыгранных матчей «Барса» занимает лишь 12 место в Ла Лиге. В активе Лео по всем фронтам – лишь три результативные удары, и все они – с одиннадцатиметровой точки. Не лучшие показатели и в других игроков. Даже у Фати, который так резво начал, но тоже, похоже, попал под влияние всеобщей меланхолии. В общем, нет игры, нет желания, нет огня. Такое впечатление, будто все делают друг другу одолжения, выходя на футбольное поле.



ФК Барселона. Лионель Месси

Вылечить эту безнадегу исключительно целебными разговорами уже, на мой взгляд, не получится. По той простой причине, что болезнь серьезно и глубоко проникла в тщедушный командный организм. Разговоры о смене поколений были актуальны еще при каденции Вальверде. Но тогда они так и остались разговорами, ведь гений Месси тогда был еще способен на локальное чудо. Сейчас это уже и не разговоры вовсе, а истошный вопль. Но омолаживать «Барселону» по ходу сезона у Кумана почти не получается: молодежь пока что не тянет, старожилы – уже не тянут. Замкнутый круг, одним словом.

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Есть ли из него выход? Ну, мудрецы говорят, что выход есть всегда. И чаще всего он там, где и вход. Вполне возможно, что при ином тренере «Барса» бы быстрее прошла довольно болезненную смену курса и кадров. Похоже, неплохой, в общем-то, тренер Куман попал в команду своей мечты не в то время. И сейчас ему нужно или смириться с ситуацией и работать по наитию, как работал до него Вальверде, или же сделать команде еще больнее, засадив на лавку Месси, Пике и прочих «сенаторов». И поди разберись, какой из этих вариантов хуже для команды и лучше для самого тренера.

Видится, что в таком режиме – тотальной турбулентности, когда команду будет трясти на каждой колдобине и бросать от крайности в крайность, - «Барса» будет играть как минимум до конца года. И вся соль в том, что изменить положение практически невозможно, потому что все участники процесса невольно или вольно стали его заложниками. Наверняка Куман не догадывался, во что он может вляпаться. Но коль назвался груздем, полезай по нужному адресу. Разбалансированные и растренированные игроки тоже не могут играть как прежде, хотя наверняка и хотели бы. Нет на данный момент и «руководящей и направляющей» руки: Бартомеу ушел, но нового президента пока нет: выборы должны состояться ориентировочно через три месяца. Сейчас же клубом рулит «временное правительство» во главе со старожилом «Барсы», главой Экономической комиссии Карлесом Тускетсом. Этот опытнейший функционер трудится в структуре «блауграны» уже больше сорока лет, но у него нет президентских амбиций. У других – есть, а вот Тускетс свою задачу видит в плавной передачи клубных дел от команды Бартомеу для команды нового руководителя.

В общем, безвременье сейчас в «Барселоне», самое настоящее. По всем фронтам и весям. Да, команда все еще остается по кадровому потенциалу одной из сильнейших в мире, и с этим не поспоришь. Как и с тем, что у Месси и его партнеров, уж извините за банальность, не горят глаза и не бегут ноги. Эту ноябрьскую хандру «Барсы» можно использовать против нее. У «Хетафе» и «Алавеса» ведь получилось. Не говоря уже о «Реале».

Может, получится и у нашего «Динамо»?

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