Жизнь без Бартомеу. Что теперь ждет Барселону и Месси?

Совершенно неожиданно на прошлой недели президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу взял и отказался от престола, за который держался что есть сил с 2014 года. Этого хотели, кажется, все, но… что дальше? Отвечаем на вопросы.

Почему он ушел?

Бартомеу понимал, что референдум означал бы его уход в любом случае. Проблемы «Барселоны» становились многочисленнее из года в год, причем началось все с момента появления каталонца в новой должности. А точнее – с неожиданного ухода Сандро Роселя в самый разгар скандала, связанного с переходом Неймара.

Тогда «Барселона» согласилась выплатить 4,4 млн фунтов штрафа властям за неуплату налогов. После ухода бразильца в «ПСЖ» «блауграна» попыталась усилиться Дембеле, Коутиньо и Гризманном, но тщетно. В то же время руководство всячески пыталась замазать прошлые успехи Йохана Кройфа и Пепа Гвардиолы – в этом помогли специалисты по социальным сетям.

«Барса» выиграла три из последних пяти чемпионств, но в Лиге чемпионов их уровень кроме как постыдным не назовешь. Ну а после пандемии оголились и другие немалочисленные проблемы клуба.

Повлиял ли Лионель Месси и игроки на то, что случилось?

Трансферная сага с участием Лионеля Месси этим летом определенно сказалась. Нельзя забывать и разгромное интервью Жерара Пике. По словам источника внутри команды, «между игроками и правлением не существует никакого доверия».

«Главная причина – банальная усталость людей, – считает Марк Дух из Més que una Moció. – Мы уже много лет сердимся на наш клуб, а в социальных сетях видно один негатив. То «шпионский» скандал, то денег нет, то странное усиление… все не так. И фанаты устали терпеть».

Кто теперь возьмется за «Барселону»?

В соответствии с внутренними правилами (пункт 35,4) будет выбрана временная группа управления. Главным станет Карлос Тускетс, главный финансист клуба. Сама группа будет состоять из семи членов. Тускетс уже работал с президентом Хосепом Луисом Нуньесом, а сам он руководит частным испанским банком Banco Mediolanum, в чьих клиентах в прошлом значился скандальный Сильвио Берлускони.



apelotita.com. Карлос Тускетс

Главная задача временной группы – организовать выборы нового президента и совета директоров. По правилам, выборы должны состояться до конца января 2021 года.

Группа займется всем: выбором даты, списком тех, кто сможет голосовать, организацию отдельного «комитета по делам выборов», презентацией кандидатов и, собственно, подсчетом голосов.

Кто главные кандидаты?

В то время как любой из «Барселоны» в теории может номинироваться, у каждого кандидата должно быть как минимум 5,506 подписей. Более того: нужно иметь банковские гарантии в размере 15 процентов от годового бюджета – а это около 120 млн евро.

Пять предварительных кандидата уже есть: Виктор Фонт, Тони Фрейкса, Агусти Бенедито, Жорди Фарре и Луис Фернандес.

Что же касается Фрейксы, то он – старый товарищ Бартомеу и Роселя.

Бенедито – давний критик недавнего руководства. Фарре было меньше слышно, однако именно он в итоге и «добил» Бартомеу. Фернандес же – местный бизнесмен, который хочет объединить все стороны и успокоить, наконец, бушующих фанатов.

Среди других возможных претендентов на трон значатся Жоан Лапорта, который был президентом с 2003 по 2010 года. Хавьер Вилахоана – еще один логичный кандидат. До недавнего времени он был директором «Барселоны Б» и женских команд. Жоржи Роче – экс-президент «Жироные» и футбольной федерации Каталонии – якобы поддерживается Роселем, который все еще не лишился своего влияния в клубе.

Фонт давно считается главным претендентом – он уже не раз упоминал свою близость к Хави. Источник в клубе также заявлял, что «готов поставить все деньги на него». Но Лапорта все еще популярен в среде болельщиков – помогает ассоциация с золотой эпохой Гвардиолы. Но стоит помнить, что результаты голосований «Барселоны» всегда почти непредсказуемы.

Как правило, кандидаты представляют свой «проект», который должен работать с первого же дня. Но нынешний климат может все перечеркнуть: скорее всего, ни один из претендентов не сможет пообещать громкие подписания.

Чего ждать по финансам и покупкам?

В своей прощальной речи Бартомеу упомянул важный вопрос урезания зарплат. «Мы надеемся, что в ближайшее время можно будет подкорректировать зарплату игроков и работников клуба. Иначе серьезных последствий не избежать».

Все это указывает на то, как все плохо с деньгами у клуба.

Главный тренер Куман открыто просил усилить ему атакующую линию (особенно он жаждал увидеть в составе Мемфиса Депая) и центрального защитника (предпочтительно Эрика Гарсию из «Сити»), но пока денег нет, надеяться ему тоже не на что. Летом «Барса» купила одного футболиста – 19-летнего Деста из «Аякса». Зато потеряла «блауграна» почти 100 млн евро.



Твиттер Барселоны. Сержиньо Дест

При этом источник подтвердил, что временная группа никаких решений по вопросам трансферов принимать не может: «Тускетсу нужно просто платить по счетам и организовать выборы. Главное – как можно быстрее».

А что Месси?



Твиттер Барселоны

Новое руководство в первую очередь разберется с контрактом Месси – его нынешний истекает уже в июне. Но если большинство голосов соберет кто-то из сподвижников Роселя или Бартомеу, то аргентинец может захотеть на выход. Нельзя забывать и о том, что недостаток денег не может не сказаться на зарплате футболиста.

Сам Месси не один раз признавался, что в идеале остался бы в «Барселоне» до своего ухода из футбола. Но как бы то ни было, перестановок будет больше. Прежде всего речь идет о Пике, Альбе, Бускетсе и других ветеранах. Дембеле, Коутиньо и Гризманн – проекты Бартомеу – тоже не уверены в своем будущем.

Правда ли Бартомеу признался в участии «Барселоны» в создании европейской Суперлиги?

Бартомеу удивил всех, признавшись, что «принял предложение сформировать европейскую суперлигу» и «утвердил с ФИФА формат нового клубного чемпионата мира».



Твиттер Барселоны. Хосеп Бартомеу

Впрочем, источник утверждает, что все переговоры были на ранней стадии. Ничего подписано не было.

Так что же, Бартомеу «развелся» с «Барселоной» насовсем?

По законам «Барселоны», уходящие директоры отвечают за все потери клуба за время их работы. Любой, кто вступает в должность, подписывает договоры банковской гарантии.

В 2014 году Бартомеу и Росель в суде доказывали вину Лапорты, который стоил «Барселоне» 47,6 млн евро. Они требовали, чтобы каждый директор из того времени выплатил все, что должен был – это около 2,86 млн с каждого. С 2017 года парочка пыталась добиться своего, но в конце концов сдалась.

Многие критики всерьез верили, что так отчаянно нынешние директоры держались за власть прежде всего потому, что с них могут списать существенную сумму денег. Прощаясь, Бартомеу отверг все подобные обвинения, однако источник уверен, что новый совет директоров обязательно проведет независимую судебную экспертизу. Впрочем, вряд ли из экс-начальников начнут вытряхивать деньги. Но одно точно: если экспертиза подтвердит преступные действия, клуб умалчивать не будет. Нельзя забывать, что все еще в процессе полицейское расследование скандала в социальных сетях. Еще в июле из «Камп Ноу» конфисковали множество документов, связанных с делом.

Так что скучно в «Барселоне» точно не будет и при новом руководстве.

Перевод и адаптация Денис КОШЕЛЕВ