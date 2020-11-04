Малиновский получил вторую оценку в Аталанте за матч с Ливерпулем

Украинец вышел на замену, когда уже было очень сложно что-то изменить на поле

  • 04.11.2020 10:39
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Малиновский получил вторую оценку в Аталанте за матч с Ливерпулем
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский получил неплохую оценку за матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:5).
 
27-летний украинец вышел на замену у хозяев поля на 63-й минуте, к тому моменту его команда уже пропустила все пять мячей.
 
Авторитетный статистический портал WhoScored высоко оценил действия Малиновского (6.96), учитывая такой результат его клуба. Среди игроков «Аталанты» только Дуван Сапата получил оценку выше (7.01).

Лучшим игроком матча признан форвард английского клуба Диогу Жота (9,92).
 
Ранее Руслан Малиновский получил высоченную оценку от WhoScored за матч с «Кротоне».

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Источник — WhoScored.com

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