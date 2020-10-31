Малиновский получил высоченную оценку от WhoScored за матч с Кротоне

Выше лишь у Муриэля, который отличился дублем

  • 31.10.2020 18:15
  • 2232 просмотра
  • 3 комментария
Малиновский получил высоченную оценку от WhoScored за матч с Кротоне
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский достойно проявил себя в матче шестого тура Серии А против «Кротоне» (2:1).

27-летний украинец поучаствовал в первом взятие ворот соперника и неоднократно создавал моменты для своих партнеров по команде.

Авторитетный статистический портал WhoScored высоко оценил действия Малиновского (8.8). Выше оценка только у Луиса Муриэля, который забил два гола (8.88).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WhoScored.com

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    vados1991
    online
      vados1991, 31.10.2020 18:32
    +1
    Круто!!!
    Ссылка
    Reddit Video
    online
      Reddit Video, 31.10.2020 18:19
    +2
    За три ассиста должно было перевалить у Руси. Саппата бокопорил https://streamable.com/kkc4pl
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 31.10.2020 18:18
    +2
    Хорош
    Ссылка
    Reddit Video
    online
      Reddit Video, 31.10.2020 18:19
    +2
    За три ассиста должно было перевалить у Руси. Саппата бокопорил https://streamable.com/kkc4pl
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 31.10.2020 18:18
    +2
    Хорош
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 31.10.2020 18:32
    +1
    Круто!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности