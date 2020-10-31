Малиновский получил высоченную оценку от WhoScored за матч с Кротоне

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский достойно проявил себя в матче шестого тура Серии А против «Кротоне» (2:1).

27-летний украинец поучаствовал в первом взятие ворот соперника и неоднократно создавал моменты для своих партнеров по команде.

Авторитетный статистический портал WhoScored высоко оценил действия Малиновского (8.8). Выше оценка только у Луиса Муриэля, который забил два гола (8.88).