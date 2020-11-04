Сергей МОРОЗОВ: «Трубина так можно и сломать. С Пятовым не было бы такого»

Специалист – о разгромном поражении «Шахтера» от «Боруссии» из Менхенгладбаха

  • 04.11.2020 08:07
  • 4495 просмотров
  • 8 комментариев
Сергей МОРОЗОВ: «Трубина так можно и сломать. С Пятовым не было бы такого»
© Instagram. Анатолий Трубин

Известный в прошлом футболист Сергей Морозов прокомментировал унизительное поражение донецкого «Шахтера» от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Начну с того, что у «Шахтера» очень тяжелая группа. Также заявленный на игру состав не смог совладать с эмоциями – они полностью выхолощены. Все три соперника – выше «Шахтера» по уровню. Дончане играют на 110%, а поэтому износ морали и психологии очевидный.

Возможно, были ошибки по составу. Я уже говорил, что Трубина так можно и сломать. Думаю, Пятов, Степаненко, Матвиенко и другие опытные игроки помогли бы сегодня. Я не говорю, что с ними была бы победа, однако не было бы такого счета», – сказал Морозов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(28 голосов)

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Комментарии
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 04.11.2020 09:07
    -1
    да реально проблема в психологии и мотивации... нужно было менять половину состава и ставить "старичков" со старта.. все об этом говорят
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    BaZia
    online
      BaZia, 04.11.2020 09:02
    0
    Каштру как тактик показывает себя с не очень хорошей стороны. Имея в составе Пятова, Матвиенко, Степаненко и не выпустить, зато Тайсона вялого выставил на острие.. И КоВаленко вышел весь второй тайм вместо Марлоса...
    Жах и ганьба вобщем
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 04.11.2020 08:54
    +2
    Руслан Улич, 04.11.2020 08:18
    Каштру як тренер програв ,заміни треба робити ще в першому таймі ,воротаря замінити.Моралес мав бути а не Тайсон, П'ятов післяя друго голу.
    Это должно было быть со старта, а не транжирить замены на вратаря
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 04.11.2020 08:43
    +4
    Тоже не понял Каштру. Не выпустил опытных: Пятова, Степаненко, Коваленко, Матвиенко. Неужели они до сих пор в плохих физических кондициях после ковида ?
    Ссылка
    solart1964
      solart1964, 04.11.2020 08:43
    +4
    Андрій Гардзіль, 04.11.2020 08:36
    Абсолютно згідний. Треба було ставити досвідчених Каштру надіявся, що знову зайде результат.
    Хреновый он психолог. Слишком большая психологическая и эмоциональная нагрузка на молодых игроков была. Ну и не понятно, что он хотел противопоставить антропометрии немцев..
    Ссылка
    solart1964
      solart1964, 04.11.2020 08:42
    +3
    Руслан Улич, 04.11.2020 08:18
    Каштру як тренер програв ,заміни треба робити ще в першому таймі ,воротаря замінити.Моралес мав бути а не Тайсон, П'ятов післяя друго голу.
    Пятов должен был в старте выходить, как и Степаненко с Матвиенко. А Тайсон вообще не должен был быть в составе.
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 04.11.2020 08:36
    +4
    Абсолютно згідний. Треба було ставити досвідчених Каштру надіявся, що знову зайде результат.
    Ссылка
    Руслан Улич
    online
      Руслан Улич, 04.11.2020 08:18
    +2
    Каштру як тренер програв ,заміни треба робити ще в першому таймі ,воротаря замінити.Моралес мав бути а не Тайсон, П'ятов післяя друго голу.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 04.11.2020 08:43
    +4
    Тоже не понял Каштру. Не выпустил опытных: Пятова, Степаненко, Коваленко, Матвиенко. Неужели они до сих пор в плохих физических кондициях после ковида ?
    Ссылка
    solart1964
      solart1964, 04.11.2020 08:43
    +4
    Андрій Гардзіль, 04.11.2020 08:36
    Абсолютно згідний. Треба було ставити досвідчених Каштру надіявся, що знову зайде результат.
    Хреновый он психолог. Слишком большая психологическая и эмоциональная нагрузка на молодых игроков была. Ну и не понятно, что он хотел противопоставить антропометрии немцев..
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 04.11.2020 08:36
    +4
    Абсолютно згідний. Треба було ставити досвідчених Каштру надіявся, що знову зайде результат.
    Ссылка
    solart1964
      solart1964, 04.11.2020 08:42
    +3
    Руслан Улич, 04.11.2020 08:18
    Каштру як тренер програв ,заміни треба робити ще в першому таймі ,воротаря замінити.Моралес мав бути а не Тайсон, П'ятов післяя друго голу.
    Пятов должен был в старте выходить, как и Степаненко с Матвиенко. А Тайсон вообще не должен был быть в составе.
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 04.11.2020 08:54
    +2
    Руслан Улич, 04.11.2020 08:18
    Каштру як тренер програв ,заміни треба робити ще в першому таймі ,воротаря замінити.Моралес мав бути а не Тайсон, П'ятов післяя друго голу.
    Это должно было быть со старта, а не транжирить замены на вратаря
    Ссылка
    Руслан Улич
    online
      Руслан Улич, 04.11.2020 08:18
    +2
    Каштру як тренер програв ,заміни треба робити ще в першому таймі ,воротаря замінити.Моралес мав бути а не Тайсон, П'ятов післяя друго голу.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.11.2020 09:02
    0
    Каштру как тактик показывает себя с не очень хорошей стороны. Имея в составе Пятова, Матвиенко, Степаненко и не выпустить, зато Тайсона вялого выставил на острие.. И КоВаленко вышел весь второй тайм вместо Марлоса...
    Жах и ганьба вобщем
    Ссылка
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