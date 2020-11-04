Сергей МОРОЗОВ: «Трубина так можно и сломать. С Пятовым не было бы такого»

Известный в прошлом футболист Сергей Морозов прокомментировал унизительное поражение донецкого «Шахтера» от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6) в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Начну с того, что у «Шахтера» очень тяжелая группа. Также заявленный на игру состав не смог совладать с эмоциями – они полностью выхолощены. Все три соперника – выше «Шахтера» по уровню. Дончане играют на 110%, а поэтому износ морали и психологии очевидный.

Возможно, были ошибки по составу. Я уже говорил, что Трубина так можно и сломать. Думаю, Пятов, Степаненко, Матвиенко и другие опытные игроки помогли бы сегодня. Я не говорю, что с ними была бы победа, однако не было бы такого счета», – сказал Морозов.