Таблица коэффициентов УЕФА. Очки нам только снятся

«Шахтер» не смог ничего прибавить в еврокубковую копилку Украины

  • 04.11.2020 07:45
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Таблица коэффициентов УЕФА. Очки нам только снятся
© УЕФА

Во вторник, 3 ноября, состоялись матчи первого игрового дня 3-го тура Лиги чемпионов. Сыграно 8 матчей, и в таблице коэффициентов УЕФА произошли лишь небольшие изменения.

Донецкий «Шахтер» разгромно проиграл дома «Боруссии» М (0:6) и не смог ничего прибавить в еврокубковую копилку Украины. В среду, 4 ноября, киевское «Динамо» проведет не менее сложный поединок против «Барселоны» на выезде, а на следующий день луганская «Заря» будет принимать греческий АЕК в рамках 3-го тура Лиги Европы.

У Украины сейчас 12-я позиция в пятилетнем рейтинге УЕФА с небольшим отставанием от Шотландии в 0.225 балла. 

Улучшили свои очковые показатели только федерации из топ-9. Англия потихоньку подкрадывается к лидеру, Испании. Германия прессингует Италию за 3-ю позицию. Нидерланды за счет победы «Аякса» в Дании (2:1) сократили отставание от Бельгии до минимума (0.100). Находящаяся на 10-м месте Австрия не смогла набрать очки во вторник, так как «РБ Зальцбург» потерпел поражение от «Баварии» (2:6).

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Источник данных: Bert Kassies

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Николай Степанюк, Sport.ua

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