WhoScored: Трубин – худший игрок матча Шахтера против Боруссии М

Веб-портал WhoScored выставил оценки за матч 3-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Боруссией» М (0:6).
Худшим игроком встречи назван голкипер донецкого клуба Анатолий Трубин (оценка 4.6), который пропустил 6 голов за 90 минут.
Героем матча стал форвард гостей Алассан Плеа, который сделал хет-трик и получил максимально возможные 10.0.
Оценки WhoScored за матч «Шахтер» – «Боруссия» М – 0:6.
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Источник — WhoScored.com
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