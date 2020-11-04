WhoScored: Трубин – худший игрок матча Шахтера против Боруссии М

Форвард гостей Алассан Плеа сделал хет-трик и получил максимальные 10.0

  • 04.11.2020 06:25
  • 3649 просмотров
  • 1 комментарий
WhoScored: Трубин – худший игрок матча Шахтера против Боруссии М
© УЕФА

Веб-портал WhoScored выставил оценки за матч 3-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Боруссией» М (0:6).

Худшим игроком встречи назван голкипер донецкого клуба Анатолий Трубин (оценка 4.6), который пропустил 6 голов за 90 минут.

Героем матча стал форвард гостей Алассан Плеа, который сделал хет-трик и получил максимально возможные 10.0.

Оценки WhoScored за матч «Шахтер» – «Боруссия» М – 0:6.

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Источник — WhoScored.com

(18 голосов)

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Комментарии
    Henriklarsson11
      Henriklarsson11, 04.11.2020 07:16
    +3
    Я б всем игрокам шахтера прогул поставил, а не оценки
    Ссылка
    Henriklarsson11
      Henriklarsson11, 04.11.2020 07:16
    +3
    Я б всем игрокам шахтера прогул поставил, а не оценки
    Ссылка
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