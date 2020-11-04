В среду, 4 ноября, состоится поединок 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет «Динамо».
Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Английский арбитр Майкл Оливер даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.
Барселона - Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Барселона» — «Динамо» покажут «Футбол 2» и MEGOGO на поп-ап канале Volia Football HD 1.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» - «Динамо».
Сергей Цыба, Sport.ua
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