Группа D. Аякс в непростом поединке одолел Мидтьюлланд

Во вторник, 3 ноября, состоялся матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов в группе D.
Лига чемпионов. Группа D, третий тур
«Мидтьюлланд» – «Аякс» – 1:2
Голы: 0:1 – 1 Антони, 0:2 – 13 Тадич, 1:2 – 18 Дрейер.
Отметим, что в другом матче «Аталанта» Руслана Малиновского была бита «Ливерпулем».
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Источник — Sport.ua
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