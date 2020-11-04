Мидтьюлланд – Аякс – 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов нидерландский «Аякс» на выезде обыграл датский «Мидтьюлланд» со счетом 2:1.
События матча
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Андерс Дрейер (Мидтьюлланн).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Тадич (Аякс).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони (Аякс).
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Источник — Sport.ua
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