ЛЕВЧЕНКО – о поражении Шахтера 0:6: «Какие-то мальчики для битья»

Специалист увидел полный провал в действиях донецкого клуба

  • 03.11.2020 22:28
  • 1132 просмотра
  • 3 комментария
ЛЕВЧЕНКО – о поражении Шахтера 0:6: «Какие-то мальчики для битья»
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал разгромное поражение «Шахтера» от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:6) в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
 
«0:6. Это просто какие-то мальчики для битья. Абсолютно беззубо. Полный провал всей команды во всех линиях. Нужно делать правильные выводы», – написал Левченко в твиттере.
 
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Источник — Twitter

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 03.11.2020 22:41
    0
    Тренировку с Мариуполем провели хорошо! \ \ \
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 03.11.2020 22:37
    +1
    німці каштрували шахту...
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 03.11.2020 22:35
    0
    Один хлопчик для биття стояв на воротах
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 03.11.2020 22:37
    +1
    німці каштрували шахту...
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 03.11.2020 22:41
    0
    Тренировку с Мариуполем провели хорошо! \ \ \
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 03.11.2020 22:35
    0
    Один хлопчик для биття стояв на воротах
    Ссылка
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