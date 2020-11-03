ЛЕВЧЕНКО – о поражении Шахтера 0:6: «Какие-то мальчики для битья»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал разгромное поражение «Шахтера» от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:6) в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.



«0:6. Это просто какие-то мальчики для битья. Абсолютно беззубо. Полный провал всей команды во всех линиях. Нужно делать правильные выводы», – написал Левченко в твиттере.



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