Артем ФРАНКОВ: «Шахтер настолько тщательно готовится к битве с Динамо?»

Специалист удивлен уровнем игры «горняков»

  • 03.11.2020 21:18
  • 7725 просмотров
  • 6 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Шахтер настолько тщательно готовится к битве с Динамо?»
© ФК Шахтер Донецк

Главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков язвительно прокомментировал результат первого тайма в матче «Шахтер» – «Боруссия М». Напомним, в первой половине встречи «горняки» пропустили четыре безответных гола.

«Бразилия - Германия в Киеве? По-моему, последний погром такого рода был от «Реала» с халявным пенальти. Здесь и спорить не с чем, разве что после момента Тете... И то лучше не спорить, а вспоминать - у Бразилии тоже был ноль фолов?!

Отдых с «Мариуполем» не помог - или наоборот, переутомили команду в дерби?! Или «Шахтер» настолько тщательно готовится к битве с «Динамо»?!

Такого выноса не знал я и не ждал я! Но это не имеет никакого отношения к матчу с «Динамо». Кто расслабится - тот дурак», – написал Франков в телеграм-канале.

Отметим, что матч «Динамо» – «Шахтер» состоится 8 ноября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 17.00. 

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Источник — Telegram

(34 голоса)

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Комментарии
    Nashwill
    online
      Nashwill, 03.11.2020 22:13
    0
    FACE_CONTROL, 03.11.2020 21:50
    Клоун косоглазый, рано радуешься.
    Іди собак обслуговуй
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 03.11.2020 21:52
    +3
    Алексей Хмиль, 03.11.2020 21:48
    Трубин лох
    Звезда, хули. Шевченко в сборную позорника вызвал.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 21:50
    -3
    Клоун косоглазый, рано радуешься.
    Ссылка
    Алексей Хмиль
    online
      Алексей Хмиль, 03.11.2020 21:48
    +5
    Трубин лох
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.11.2020 21:41
    +7
    При том, что у них пропущенных в УПЛ больше, чем игр сыгранно...Да, именно так и готовятся
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 03.11.2020 21:26
    +10
    Если динамо хоть немного начнет пресинговать то шахтер развалится как и сегодня
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 03.11.2020 21:26
    +10
    Если динамо хоть немного начнет пресинговать то шахтер развалится как и сегодня
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 03.11.2020 21:41
    +7
    При том, что у них пропущенных в УПЛ больше, чем игр сыгранно...Да, именно так и готовятся
    Ссылка
    Алексей Хмиль
    online
      Алексей Хмиль, 03.11.2020 21:48
    +5
    Трубин лох
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 03.11.2020 21:52
    +3
    Алексей Хмиль, 03.11.2020 21:48
    Трубин лох
    Звезда, хули. Шевченко в сборную позорника вызвал.
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 03.11.2020 22:13
    0
    FACE_CONTROL, 03.11.2020 21:50
    Клоун косоглазый, рано радуешься.
    Іди собак обслуговуй
    Ссылка
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