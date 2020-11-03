Артем ФРАНКОВ: «Шахтер настолько тщательно готовится к битве с Динамо?»

Главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков язвительно прокомментировал результат первого тайма в матче «Шахтер» – «Боруссия М». Напомним, в первой половине встречи «горняки» пропустили четыре безответных гола.

«Бразилия - Германия в Киеве? По-моему, последний погром такого рода был от «Реала» с халявным пенальти. Здесь и спорить не с чем, разве что после момента Тете... И то лучше не спорить, а вспоминать - у Бразилии тоже был ноль фолов?!

Отдых с «Мариуполем» не помог - или наоборот, переутомили команду в дерби?! Или «Шахтер» настолько тщательно готовится к битве с «Динамо»?!

Такого выноса не знал я и не ждал я! Но это не имеет никакого отношения к матчу с «Динамо». Кто расслабится - тот дурак», – написал Франков в телеграм-канале.

Отметим, что матч «Динамо» – «Шахтер» состоится 8 ноября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 17.00.