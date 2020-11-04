Немецкие СМИ: «Твою ж мать! Гладбах захватил Донецк!»

Sport.ua представляет обзор немецкой прессы после унизительного поражения «Шахтера» от «Гладбаха»

  • 04.11.2020 00:01
  • 817 просмотров
  • 5 комментариев
Немецкие СМИ: «Твою ж мать! Гладбах захватил Донецк!»
© Kicker

Донецкий «Шахтер» в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов на киевском НСК «Олимпийском» потерпел унизительное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 0:6. Предлагаем вашему вниманию реакцию немецких СМИ на столь неожиданный результат.

«Гладбах» забивает донецкому «Шахтеру» полдюжины голов. Благодаря впечатляющей игре, «Боруссия Мёнхенгладбах» заслуженно выиграла у «Шахтера» 6:0 и тем самым одержала свою первую победу в этом сезоне Лиги чемпионов», - отмечает издание Kicker.

«Жеребцы в ярости! Гладбах разобрал Донецк!», - начинает свой отчетный материал о матче портал Sport.de. - Вихрем атак, как по учебнику, пятая команда Бундеслиги смела с поля одиннадцать очень известных игроков донецкого «Шахтера» и отпраздновала самую крупную победу после 7:0 над «Сараево» в Лиге Европы шесть лет назад.

И хотя тренер дончан Луиш Каштру после матча с «Интером» практически не изменил успешный стартовый состав, за исключением Тайсона, сыгравшего свой 100-й матч в Лиге чемпионов, знаменитая команда, которая даже обыграла «Реал Мадрид» 3:2, вообще не вошла в игру и была повержена ранним штурмом «Гладбаха».

После двух впечатляющих ничьих с миланским «Интером» и «Реалом», «Гладбахеры» смогли взять первые три очка и перехватить предварительное лидерство в группе B. Благодаря идеальному атакующему футболу и, вероятно, лучшей игре во всем сезоне, «Боруссия» теперь может даже мечтать о следующем раунде. «Гладбах» стал первой немецкой командой, выигравшей матч против «Шахтера» в Украине за 19 лет.

А вот в другом материале, где собраны самые яркие реакции немецких болельщиков, Sport.de не постеснялся употребить матерное слово: «Твою ж мать! Что случилось с Гладбахом?».

«Какая игра в Лиге чемпионов! «Боруссия Менхенгладбах» блестящей игрой буквально разобрала донецкий «Шахтер» на все части и легко выиграла групповой матч со счетом 6:0 в 3-м туре. Уже в перерыве было 4:0. Алассан Плеа выстрелил хет-триком. Благодаря победе «Гладбах» также выходит на первое место в группе B, опережая Донецк, миланский «Интер» и «Реал Мадрид», - радуется Sportbuzzer.de.

Издание Reviersport решило упустить всю красоту моментов и вкратце описало шесть забитых мячей своей команды:

«Боруссия» начала матч очень целеустремленно, сделала ставку на нападение и с самого начала бодрствовала. Первая опасная атака на правом фланге привела к голу. После паса правого защитника Стефана Ляйтнера, Плеа отправил мяч в сетку ворот с одиннадцати метров точным ударом в левый угол.

Кристоф Крамер отправил в ворота «горняков» второй мяч ударом с 20-ти метров, но был засчитан автогол, потому что, попав в Бондаря, мяч неприятно срикошетил для вратаря. Всего через восемь минут Плеа снова забил с 18-ти метров в левый угол, сделав счет 3:0. Затем после подачи углового перед перерывом сумел отличиться Бенсебаини. Во втором тайме Штиндль показал себя во всей красе после ошибки вратаря Анатолия Трубина, а финальным аккордом стал третий гол Алассана Плеа».

«Гладбах захватил Донецк!» - гласит заголовок отчета издания Bild.

«Гладбах, это был высший класс! «Боруссия» провела грандиозный матч в Лиге чемпионов с донецким «Шахтером», выиграв со счетом 6:0 у чемпионов Украины, которым на внутренней арене нет равных с 2017 года. «Боруссия» захватила Донецк!

Многие после жеребьевки предсказывали «Гладбаху» скорый конец, когда они оказались в одной группе с европейскими супертяжами, мадридским «Реалом» и миланским «Интером», а также украинцами, которые могут похвастаться большим опытом выступлений на международной арене. Но после двух ничьих 2:2 с «Интером» и «Реалом», «Боруссия» также показала впечатляющую игру в Киеве.

Этого достаточно, чтобы окончательно победить донецкое проклятие для немцев: в одиннадцати играх с «Шахтером» только «Дортмунд» выиграл квалификацию Лиги чемпионов 2001 года. В остальных случаях немецкие команды никогда не уходили с украинского поля победителями.

До тех пора, пока Гладбах не проехался по украинцам...» - резюмирует Bild.

Ну, а мы напомним, что «Шахтер» продолжает борьбу за еврокубковую весну. 25 ноября, после международной паузы, команда Луиша Каштру сыграет с «жеребцами» в Менхенгладбахе. И даже минимальная победа позволит чемпиону Украины обойти немецкую команду в турнирной таблице после четырех туров. Так что, как говорится, «не спешите нас хоронить».

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Денис Шаховец, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.11.2020 00:12
    0
    Newvlad, 04.11.2020 00:08
    После 41-го года опять. Без сопротивления. Стыдно кроты, на всю Европу унизились. Зато 23 очка, автобус, шубы, Кипр... Правда, гниды?
    Тебя случайно немцы не еееее....по ночам,иди постомент Степану поставь.
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 04.11.2020 00:08
    0
    После 41-го года опять. Без сопротивления. Стыдно кроты, на всю Европу унизились. Зато 23 очка, автобус, шубы, Кипр... Правда, гниды?
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 04.11.2020 00:08
    -1
    Идиоты
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.11.2020 00:07
    +3
    Да, немцам есть чем гордится, а шахте опять позор в историю
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.11.2020 00:07
    +4
    Если бы немцы захватили Донецк, глядишь бы и культурные люди там появились, но его захватили боевички прорассейские
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 04.11.2020 00:07
    +4
    Если бы немцы захватили Донецк, глядишь бы и культурные люди там появились, но его захватили боевички прорассейские
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.11.2020 00:07
    +3
    Да, немцам есть чем гордится, а шахте опять позор в историю
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.11.2020 00:12
    0
    Newvlad, 04.11.2020 00:08
    После 41-го года опять. Без сопротивления. Стыдно кроты, на всю Европу унизились. Зато 23 очка, автобус, шубы, Кипр... Правда, гниды?
    Тебя случайно немцы не еееее....по ночам,иди постомент Степану поставь.
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 04.11.2020 00:08
    0
    После 41-го года опять. Без сопротивления. Стыдно кроты, на всю Европу унизились. Зато 23 очка, автобус, шубы, Кипр... Правда, гниды?
    Ссылка
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