Немецкие СМИ: «Твою ж мать! Гладбах захватил Донецк!»

Донецкий «Шахтер» в домашнем матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов на киевском НСК «Олимпийском» потерпел унизительное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 0:6. Предлагаем вашему вниманию реакцию немецких СМИ на столь неожиданный результат.

«Гладбах» забивает донецкому «Шахтеру» полдюжины голов. Благодаря впечатляющей игре, «Боруссия Мёнхенгладбах» заслуженно выиграла у «Шахтера» 6:0 и тем самым одержала свою первую победу в этом сезоне Лиги чемпионов», - отмечает издание Kicker.

«Жеребцы в ярости! Гладбах разобрал Донецк!», - начинает свой отчетный материал о матче портал Sport.de. - Вихрем атак, как по учебнику, пятая команда Бундеслиги смела с поля одиннадцать очень известных игроков донецкого «Шахтера» и отпраздновала самую крупную победу после 7:0 над «Сараево» в Лиге Европы шесть лет назад.

И хотя тренер дончан Луиш Каштру после матча с «Интером» практически не изменил успешный стартовый состав, за исключением Тайсона, сыгравшего свой 100-й матч в Лиге чемпионов, знаменитая команда, которая даже обыграла «Реал Мадрид» 3:2, вообще не вошла в игру и была повержена ранним штурмом «Гладбаха».

После двух впечатляющих ничьих с миланским «Интером» и «Реалом», «Гладбахеры» смогли взять первые три очка и перехватить предварительное лидерство в группе B. Благодаря идеальному атакующему футболу и, вероятно, лучшей игре во всем сезоне, «Боруссия» теперь может даже мечтать о следующем раунде. «Гладбах» стал первой немецкой командой, выигравшей матч против «Шахтера» в Украине за 19 лет.

А вот в другом материале, где собраны самые яркие реакции немецких болельщиков, Sport.de не постеснялся употребить матерное слово: « Твою ж мать ! Что случилось с Гладбахом?».

«Какая игра в Лиге чемпионов! «Боруссия Менхенгладбах» блестящей игрой буквально разобрала донецкий «Шахтер» на все части и легко выиграла групповой матч со счетом 6:0 в 3-м туре. Уже в перерыве было 4:0. Алассан Плеа выстрелил хет-триком. Благодаря победе «Гладбах» также выходит на первое место в группе B, опережая Донецк, миланский «Интер» и «Реал Мадрид», - радуется Sportbuzzer.de.

Издание Reviersport решило упустить всю красоту моментов и вкратце описало шесть забитых мячей своей команды:

«Боруссия» начала матч очень целеустремленно, сделала ставку на нападение и с самого начала бодрствовала. Первая опасная атака на правом фланге привела к голу. После паса правого защитника Стефана Ляйтнера, Плеа отправил мяч в сетку ворот с одиннадцати метров точным ударом в левый угол.

Кристоф Крамер отправил в ворота «горняков» второй мяч ударом с 20-ти метров, но был засчитан автогол, потому что, попав в Бондаря, мяч неприятно срикошетил для вратаря. Всего через восемь минут Плеа снова забил с 18-ти метров в левый угол, сделав счет 3:0. Затем после подачи углового перед перерывом сумел отличиться Бенсебаини. Во втором тайме Штиндль показал себя во всей красе после ошибки вратаря Анатолия Трубина, а финальным аккордом стал третий гол Алассана Плеа».

«Гладбах захватил Донецк!» - гласит заголовок отчета издания Bild.

«Гладбах, это был высший класс! «Боруссия» провела грандиозный матч в Лиге чемпионов с донецким «Шахтером», выиграв со счетом 6:0 у чемпионов Украины, которым на внутренней арене нет равных с 2017 года. «Боруссия» захватила Донецк!

Многие после жеребьевки предсказывали «Гладбаху» скорый конец, когда они оказались в одной группе с европейскими супертяжами, мадридским «Реалом» и миланским «Интером», а также украинцами, которые могут похвастаться большим опытом выступлений на международной арене. Но после двух ничьих 2:2 с «Интером» и «Реалом», «Боруссия» также показала впечатляющую игру в Киеве.

Этого достаточно, чтобы окончательно победить донецкое проклятие для немцев: в одиннадцати играх с «Шахтером» только «Дортмунд» выиграл квалификацию Лиги чемпионов 2001 года. В остальных случаях немецкие команды никогда не уходили с украинского поля победителями.

До тех пора, пока Гладбах не проехался по украинцам...» - резюмирует Bild.

Ну, а мы напомним, что «Шахтер» продолжает борьбу за еврокубковую весну. 25 ноября, после международной паузы, команда Луиша Каштру сыграет с «жеребцами» в Менхенгладбахе. И даже минимальная победа позволит чемпиону Украины обойти немецкую команду в турнирной таблице после четырех туров. Так что, как говорится, «не спешите нас хоронить».