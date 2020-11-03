Василий КАРДАШ: «Барселона уже не та»

Экс-игрок «Динамо» - о матче против «Барселоны»

  • 03.11.2020 19:50
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Василий КАРДАШ: «Барселона уже не та»
© ФК Динамо Киев. Василий Кардаш

Завтра, 4 ноября «Динамо» в третьем туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Барселоной». Бывший игрок киевлян Василий Кардаш оценил шансы команд перед матчем:

«Даже если бы «Динамо» выступало в оптимальном составе, все равно фаворитом считается испанский гранд. И все же даже в отсутствии целой группы ведущих исполнителей у киевлян есть шанс оказать достойное сопротивление «Барселоне». Тем более, что подопечным Мирчи Луческу есть с кого брать пример. Совсем недавно в поединке «Реал» – «Шахтер» тоже большинство специалистов отдавало предпочтение испанцам, однако все закончилось эффектной победой горняков.

«Барселона» уже не та команда, которая словно по заказу сметает со своего пути всех подряд. Уверенно взяв верх в Лиге чемпионов в гостях над именитым «Ювентусом», уже через несколько дней каталонцы не смогли одолеть на внутренней арене скромный «Алавес». И вот этой нестабильностью «Барселоны», которая во многом из-за чехарды на тренерском мостике, динамовцам нужно воспользоваться.

Высочайшее индивидуальное мастерство испанцев даже при нынешнем их состоянии позволит им придерживаться своего фирменного стиля игры, тотального контроля над мячом, однако это превосходство не будет таким ощутимым, если динамовцы сыграют компактно, ограничат хозяев в оперативном пространстве. Также надеюсь, что высокая дистанционная скорость поможет нашему форварду Владиславу Супряге в соперничестве с не очень быстрыми стопперами «Барселоны» на огромных размеров поле «Камп Ноу».

Мне приходилось слышать мнение некоторых экспертов, что завтра самым уязвимым местом у «Динамо» будет позиция вратаря. Я так не считаю, ведь знаю возможности юного Руслана Нещерета. Думаю, что благодаря хорошей выучке, уравновешенному характеру он не только избежит грубых промахов, но может стать и одним из героев поединка».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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