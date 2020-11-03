Реал может подписать Алабу уже в январе

Мадридский клуб не хочет ждать завершения контракта австрийца

  • 03.11.2020 18:16
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Реал может подписать Алабу уже в январе
© ФК Бавария. Давид Алаба

Мадридский «Реал» может уже в январе подписать защитника «Баварии» Давида Алабу. Контракт 28-летнего австрийца с чемпионами Германии истекает в конце сезона и не будет продлен.

«Реал» планировал подписать игрока в качестве свободного агента, но может предпринять попытку приобрести его у «Баварии» уже в январе по сниженной цене.

Ранее сообщалось о том, что на Алабу также претендует туринский «Ювентус».

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Источник — AS

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