Реал может подписать Алабу уже в январе

Мадридский «Реал» может уже в январе подписать защитника «Баварии» Давида Алабу. Контракт 28-летнего австрийца с чемпионами Германии истекает в конце сезона и не будет продлен.
«Реал» планировал подписать игрока в качестве свободного агента, но может предпринять попытку приобрести его у «Баварии» уже в январе по сниженной цене.
Ранее сообщалось о том, что на Алабу также претендует туринский «Ювентус».
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Источник — AS
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