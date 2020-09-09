Алаба покинет Баварию. Стороны не договорились о продлении контракта

Австрийский защитник может сменить клубную прописку

  • 09.09.2020 18:24
  • 564 просмотра
  • 1 комментарий
Алаба покинет Баварию. Стороны не договорились о продлении контракта
© ФК Бавария. Давид Алаба

«Бавария» не смогла договориться по поводу нового контракта с Давидом Алабой. Клубу не удалось удовлетворить финансовые аппетиты австрийского защитника.

Контракт Алабы с «Баварией» истекает летом 2021 года. Чтобы не терять игрока в качестве свободного агента, клуб хочет продать игрока сейчас.

В прошлом сезоне на счету Алабы 2 гола и 2 ассиста в 42 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Интерес к австрийцу проявляет ряд топ-клубов АПЛ.

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Источник — Bild

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Комментарии
    Hiromant
      Hiromant, 09.09.2020 18:43
    0
    Каким "нынешний летом"???
    Откуда новость содрали, если сегодня 9 сентября?!?!?
    Ссылка
    Hiromant
      Hiromant, 09.09.2020 18:43
    0
    Каким "нынешний летом"???
    Откуда новость содрали, если сегодня 9 сентября?!?!?
    Ссылка
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