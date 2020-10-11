Ювентус собирается бесплатно подписать Алабу

«Ювентус» намерен усилить свой состав защитником «Баварии» Давидом Алабой.
Как сообщает Tuttosport, туринский клуб собирается бесплатно подписать 28-летнего футболиста. Контракт Алабы с «Баварией» истекает летом 2021 года. О новом соглашении стороны пока не могут договориться.
Напомним, Алаба выступает за мюнхенцев с 2011 года, в текущем сезоне он провел два матча и сделал результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет купить Алабу.
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Источник — Tuttosport
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