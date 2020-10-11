Ювентус собирается бесплатно подписать Алабу

Следующим летом защитник «Баварии» станет свободным агентом

  • 11.10.2020 13:47
  • 180 просмотров
  • 1 комментарий
Ювентус собирается бесплатно подписать Алабу
© Lukas Barth. Давид Алаба

«Ювентус» намерен усилить свой состав защитником «Баварии» Давидом Алабой.

Как сообщает Tuttosport, туринский клуб собирается бесплатно подписать 28-летнего футболиста. Контракт Алабы с «Баварией» истекает летом 2021 года. О новом соглашении стороны пока не могут договориться.

Напомним, Алаба выступает за мюнхенцев с 2011 года, в текущем сезоне он провел два матча и сделал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет купить Алабу.

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Источник — Tuttosport

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 11.10.2020 14:07
    0
    Оставьте его Луческу, раз Суркис денег не дает
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 11.10.2020 14:07
    0
    Оставьте его Луческу, раз Суркис денег не дает
    Ссылка
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