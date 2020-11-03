Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ибрагимович может играть столько, сколько захочет»

Главный тренер сборной Украины и легенда «Милана» Андрей Шевченко восхищен текущей формой нынешнего лидера «россонери» Златана Ибрагимовича:

«В свои 39 лет он делает удивительные вещи. С ним «Милан» может только расти. Я рад, что он сравнялся с некоторыми моими рекордами. «Милан» всегда в моем сердце, золотые моменты клуба делают меня счастливым.

«Милан» может бороться за скудетто. Об этом еще рано говорить, но у этой команды правильный настрой.

Ибрагимович заслужил продление контракта. Я бы ему доверился. Он может играть столько, столько захочет, если у него есть мотивация.

Если бы он захотел вернуться в сборную, я бы на месте тренера ему сразу позвонил».

Ранее Шевченко заявил, что «Милан» может выиграть Скудетто.