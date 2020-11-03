Андрей ШЕВЧЕНКО: «У Милана есть все для завоевания чемпионства»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, ранее защищавший цвета «Милана», поделился мнением о шансах «россонери» на победу в чемпионате Италии.

«Скудетто? Для «Милана» с Ибрагимовичем это возможно. У клуба есть все для завоевания чемпионства. Златан тащит за собой команду, Пиоли построил сильный коллектив», — отметил Шевченко.

После 6-ти сыгранных туров «Милан» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 16 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 14-5.