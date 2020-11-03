Андрей ШЕВЧЕНКО: «У Милана есть все для завоевания чемпионства»

«Россонери» могут выиграть золотые медали Серии А, уверен специалист

  • 03.11.2020 10:16
  • 974 просмотра
  • 2 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У Милана есть все для завоевания чемпионства»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, ранее защищавший цвета «Милана», поделился мнением о шансах «россонери» на победу в чемпионате Италии.

«Скудетто? Для «Милана» с Ибрагимовичем это возможно. У клуба есть все для завоевания чемпионства. Златан тащит за собой команду, Пиоли построил сильный коллектив», — отметил Шевченко.

После 6-ти сыгранных туров «Милан» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 16 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 14-5.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Allegro_Barbaro
      Allegro_Barbaro, 03.11.2020 11:10
    0
    Все можливо, але я б так рано Юве не списував
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.11.2020 10:37
    0
    Будущий тренер клуба
    Ссылка
    Allegro_Barbaro
      Allegro_Barbaro, 03.11.2020 11:10
    0
    Все можливо, але я б так рано Юве не списував
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.11.2020 10:37
    0
    Будущий тренер клуба
    Ссылка
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